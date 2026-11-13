ACS busca 86.000 millones de ingresos para 2030 impulsado por IA y Energía Nuclear

ACS presenta su estrategia hasta 2030: ingresos de 86.000 millones, duplicar beneficios y un dividendo de 4,9 euros. El grupo apuesta fuerte por centros de datos con IA y crea ACS Nuclear en Reino Unido.

ACS ha presentado su estrategia de negocio a largo plazo durante su Capital Markets Day con la meta de alcanzar 86.000 millones de euros en ingresos totales para 2030. Esta ambiciosa proyección implica que el grupo de infraestructuras duplique su beneficio operativo neto y eleve su dividendo anual a 4,9 euros por acción. El consejero delegado, Juan Santamaría, ha descrito el periodo actual como un superciclo de inversiones sin precedentes que favorecerá la expansión global de la compañía.

Expansión del negocio de centros de datos

El motor principal de este crecimiento será el sector de los centros de datos, donde ACS prevé generar entre 27.000 y 30.000 millones de euros anuales en 2030. La demanda impulsada por la inteligencia artificial exige instalaciones capaces de almacenar y procesar enormes cantidades de información. Para capitalizar esta oportunidad, el grupo acumula ya experiencia en más de 1.300 proyectos y cuenta con una cartera de contratos de infraestructuras de nueva generación valorada en aproximadamente 26.000 millones de euros.

Also read Aagesen presenta en el Congreso la nueva planificación de la red eléctrica hasta 2030

Esta expansión incluirá el desarrollo y la operación de activos propios a través de ACS Digital & Energy y Coravel, la sociedad conjunta con Global Infrastructure Partners de BlackRock. El primer hito será el centro de datos de Alcalá de Henares en Madrid, una instalación de 50 megavatios cuya comercialización está en fase avanzada. ACS aspira a completar una red de 30 centros para 2030, incluyendo también instalaciones de menor tamaño inferiores a dos megavatios.

Lanzamiento de ACS Nuclear en Reino Unido

Paralelamente, ACS ha creado ACS Nuclear para agrupar sus capacidades internas y competir en el mercado de proyectos nucleares y reactores modulares pequeños o SMR. El objetivo es triplicar la cartera de proyectos desde los 2.500 millones de euros actuales hasta una cifra comprendida entre 8.000 y 9.000 millones para 2030. Esta nueva unidad busca capturar contratos de construcción, mantenimiento, modernización y desmantelamiento en un sector donde ya participa en unos 140 proyectos.

Advertisement

La compañía identifica a Reino Unido como un mercado estratégico clave para esta nueva división nuclear. La creación de esta unidad específica refleja la apuesta de ACS por diversificar su oferta energética más allá de la electricidad tradicional. El grupo ha integrado también mercados emergentes como los minerales críticos y la seguridad y defensa dentro de su nueva área de Energía, Agua e Industria para reforzar su posición competitiva.

Fortaleza financiera y presencia en Estados Unidos

Los Estados Unidos permanecen como un pilar fundamental para el grupo, apoyado en el sólido desempeño de sus filiales Turner y Cimic. Turner aporta experiencia internacional y representa una parte significativa de la nueva cartera de contratos, contribuyendo a la meta de ingresos recurrentes. La posición financiera de ACS se mantiene sólida con una deuda neta reducida a 908 millones tras una bajada de 1.319 millones, lo que permite mantener una inversión de 2.172 millones en solo nueve meses.

La previsión es generar entre 9.000 y 11.000 millones de caja en los próximos cuatro años, proporcionando la capacidad necesaria para realizar adquisiciones y financiar proyectos complejos. A pesar de los retos regulatorios, como el Real Decreto en tramitación que introducirá objeciones esenciales, ACS afirma que sus proyectos en España avanzan más rápido de lo previsto. El país mantiene una ventaja competitiva gracias a los precios favorables de la energía, consolidando su posicionamiento estratégico en el mercado global.