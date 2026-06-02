Acoso sexual en el Congreso de EE.UU.: las mujeres denuncian la falta de rendición de cuentas

Las mujeres que trabajan en el Capitolio de EE.UU. enfrentan deficiencias estructurales y culturales que desincentivan la denuncia de conductas indebidas. A pesar de las reformas aprobadas hace una década, el acoso sexual sigue siendo un problema generalizado en Washington.

Después de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca hace varios años, un congresista le pidió a una joven asesora de otro despacho que participara en un trío.

Unos meses después, la sentó en su regazo e intentó besarla. En 2023, un jefe de gabinete le envió mensajes a una expasante del Congreso que buscaba trabajo y le hizo una proposición sexual. Le escribió que la 'poseería' y le ofreció enviarle dinero por Venmo si accedía.

En 2017, un miembro del Congreso le envió un mensaje de texto a una asesora de alto nivel de la dirigencia preguntándole de qué color era su ropa interior mientras la tenía a la vista. Las tres mujeres que compartieron con CNN estas experiencias de acoso sexual optaron por no acudir a la Comisión de Ética de la Cámara ni a las muchas otras oficinas que manejan conductas indebidas en el Capitolio, preocupadas de que no les creyeran y de que sus carreras pudieran verse perjudicadas.

El edificio del Capitolio de Estados Unidos en Washington. Artículo relacionado Revelan que legisladores de EE. UU. pagaron con fondos públicos más de US$ 300.000 en pactos extrajudiciales por acoso sexual CNN habló con más de una decena de asesoras actuales y anteriores que dicen haber enfrentado acoso por parte de miembros de la Cámara o de altos cargos del personal del Congreso. Casi todas optaron por no denunciar los incidentes y todavía temen identificar públicamente a sus acosadores.

Sus historias -contadas bajo condición de anonimato por temor a represalias y corroboradas por CNN en la medida de lo posible mediante entrevistas, mensajes de texto, pruebas fotográficas y documentos de acuerdos- muestran cómo las mujeres que trabajan en el Capitolio suelen enfrentarse a deficiencias estructurales y culturales en el Congreso que desincentivan la denuncia de conductas indebidas. Las asesoras dijeron a CNN que a menudo se sentían desanimadas a presentar una queja, por temor a quedar vetadas para futuros trabajos en el Congreso y a que su anonimato no pudiera protegerse.

Quienes sí deciden denunciar acoso tienen que navegar por un laberinto enrevesado de oficinas que atienden quejas laborales, aunque la rendición de cuentas más seria para los miembros recae en la Comisión de Ética, un proceso largo y poco definido que, según dijeron las asesoras, a menudo conduce a callejones sin salida.

'No guardamos silencio porque el daño no haya sido lo suficientemente grave; guardamos silencio porque sabemos que trabajamos en un entorno donde el silencio se siente más seguro que hablar', dijo una asesora que enfrentó acoso por parte de un supervisor. 'El riesgo de exilio profesional -ya sea por ser etiquetada como una 'asesora problemática' o por ser considerada el centro del drama- siempre se ha sentido más inmediato y seguro que la posibilidad de que haya rendición de cuentas', dijo.

'Falta mucha rendición de cuentas' Hace casi una década, el Congreso aprobó reformas destinadas a ayudar a las víctimas de abuso y a exigir responsabilidades a los acosadores en medio del movimiento #MeToo. Sin embargo, las recientes renuncias de los representantes Eric Swalwell y Tony Gonzales, en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada con asesoras, ofrecieron una cruda dosis de realidad sobre lo que sigue siendo un problema generalizado en Washington. Los exrepresentantes Eric Swalwell (izquierda) y Tony Gonzales.

La Comisión de Ética de la Cámara, integrada por 10 miembros en funciones, es solo una de las vías que una víctima puede elegir, aunque las asesoras dicen que el proceso puede prolongarse durante meses o incluso años. No obstante, los defensores del proceso de la Comisión de Ética sostienen que se necesita tiempo suficiente y discreción para brindar a los miembros el debido proceso al abordar acusaciones graves.

Las asesoras también pueden acudir a la Oficina de Derechos en el Lugar de Trabajo del Congreso (OCWR, por sus siglas en inglés), la Oficina de Conducta del Congreso, la Oficina de Defensa del Empleado y la Oficina de Asistencia al Empleado, que ofrecen recursos como asesoramiento, posible representación legal o investigaciones sobre las acusaciones. Pero incluso esas oficinas, que fueron renovadas como parte de la reforma de 2018, presentan sus propias deficiencias: una larga lista de plazos, fechas y audiencias que a veces puede terminar con víctimas firmando acuerdos de confidencialidad sobre sus acusaciones.

Esa sopa de letras de opciones suele ser una barrera para denunciar, dijeron las mujeres que hablaron con CNN.

'Si algo, Dios no lo quiera, llegara a pasar, tienen una letanía de puertas a las que tocar, pero eso no está bien. Lo ideal es tener una ventanilla única', dijo la representante republicana de Florida Kat Cammack, quien colidera un nuevo grupo de trabajo bipartidista para abordar la denuncia de acoso sexual en el Congres





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