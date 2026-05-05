Acerinox estudia la salida a Bolsa en EEUU de su negocio americano

Acerinox evalúa la posibilidad de listar su división americana en una bolsa de valores en Estados Unidos, buscando una mejor valoración y acceso a capital. La empresa destaca su fuerte presencia en Norteamérica y las inversiones en curso para aumentar su capacidad productiva.

Acerinox está considerando seriamente la posibilidad de listar su división americana en una bolsa de valores en Estados Unidos . Esta estrategia se basa en la convicción de que el mercado estadounidense valora mejor las fortalezas de una empresa como Acerinox , a diferencia del mercado europeo, donde los inversores parecen no reconocer plenamente sus capacidades.

Carlos Ortega, presidente de la compañía española de acero inoxidable y aleaciones de alto rendimiento, lo afirmó en una reunión con la prensa antes de la junta general de accionistas. El grupo ha estado evaluando la cotización en Wall Street durante algún tiempo con el objetivo de capitalizar su sólida presencia en Estados Unidos, donde genera el 54% de sus ingresos anuales, que alcanzaron los 5.781 millones de euros en 2025.

Esta presencia se sustenta en su participación en NAS, que opera la planta de acero inoxidable más grande de la región en Kentucky, junto con otras cinco instalaciones dedicadas a aleaciones de alto rendimiento, incluyendo tres de Haynes (adquirida en 2024) y dos de VDM (comprada en 2020). Bernardo Velázquez, CEO de Acerinox, enfatizó que la bolsa americana es significativamente más profunda que las europeas y que sus múltiplos de valoración son actualmente superiores.

La opción más lógica, según los directivos, sería utilizar la marca NAS para esta operación. Aunque aún quedan detalles por definir, esta posibilidad se está considerando junto con otras alternativas, sin establecer plazos concretos para su ejecución.

La empresa está realizando inversiones significativas para fortalecer su posición en el mercado norteamericano, incluyendo una inversión de 249 millones de euros en la planta de NAS en Kentucky para aumentar su capacidad de producción y fabricar productos largos de aleaciones de alto rendimiento. Esta inversión, junto con los 154 millones destinados a Haynes, forma parte de un plan de inversión total de más de 500 millones de euros hasta 2028, lo que se espera que genere un ebitda adicional de 300 millones de euros para Acerinox.

Además, las sinergias derivadas de la adquisición de Haynes (68 millones) y su programa de ahorro de costes Beyond Excellence (120 millones) contribuirán a aumentar el potencial de crecimiento del ebitda del grupo en hasta 500 millones de euros. En 2025, el ebitda de Acerinox se situó en 354 millones de euros.

A pesar del complejo contexto geopolítico y el conflicto en Oriente Próximo, Acerinox asegura que no ha experimentado interrupciones significativas en su cadena de suministro gracias a su estrategia de diversificación de proveedores y fuentes de materias primas. Velázquez indicó que la empresa está gestionando eficazmente el conflicto en Irán, aunque cuantificó el impacto en sus cuentas en el primer trimestre en dos millones de euros, anticipando un impacto mayor en el segundo trimestre si el conflicto persiste.

Acerinox también ha acogido favorablemente las nuevas medidas comerciales para el acero en Europa, que incluyen cuotas por país y aranceles, y que podrían entrar en vigor en julio. La implementación del Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) ya ha contribuido a reducir las importaciones de productos planos en un 42%.

Ortega destacó que el futuro de Acerinox está firmemente anclado en sus pilares fundamentales: su fortaleza en Estados Unidos, la diversificación de sus operaciones, las medidas regulatorias y comerciales favorables, y la confianza regulatoria. Sin embargo, matizó que, a pesar del aumento del precio de las acciones en 2025 (casi un 42% entre abril y enero), el mercado aún no reconoce completamente el verdadero valor y las fortalezas de la empresa, aunque está en proceso de hacerlo.

El lunes, la acción de Acerinox subió un 0,8%, cerrando a 14,04 euros, y acumula una revalorización de más del 13% este año. La decisión de salir a bolsa en Estados Unidos representa un paso estratégico para Acerinox, buscando una valoración más adecuada de sus activos y un mayor acceso a capital para financiar su crecimiento futuro.

La empresa confía en que el mercado americano, con su mayor profundidad y múltiplos de valoración, proporcionará el entorno ideal para maximizar el valor para sus accionistas. La inversión continua en innovación y eficiencia, junto con la diversificación geográfica y de productos, son elementos clave de la estrategia de Acerinox para mantener su liderazgo en el sector del acero inoxidable y las aleaciones de alto rendimiento.

La potencial salida a bolsa de la división americana de Acerinox, bajo la marca NAS, se presenta como una oportunidad para desbloquear valor y atraer a nuevos inversores interesados en el mercado norteamericano. La planta de NAS en Kentucky, la más grande de su tipo en la región, es un activo estratégico que impulsa el crecimiento de la empresa en Estados Unidos.

La adquisición de Haynes y VDM ha ampliado la cartera de productos de Acerinox y ha fortalecido su posición en el mercado de aleaciones de alto rendimiento. El programa Beyond Excellence, enfocado en la reducción de costes y la mejora de la eficiencia, contribuye a aumentar la rentabilidad del grupo. La diversificación de proveedores y fuentes de materias primas ha demostrado ser efectiva para mitigar los riesgos asociados a los conflictos geopolíticos y las interrupciones en la cadena de suministro.

Las nuevas medidas comerciales para el acero en Europa, incluyendo el CBAM, ofrecen un entorno más favorable para la industria europea y protegen a las empresas locales de la competencia desleal. Acerinox se muestra optimista sobre sus perspectivas de futuro, respaldadas por sus sólidos fundamentos y su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado.

La empresa está comprometida con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, y busca generar valor a largo plazo para sus accionistas, empleados y la sociedad en general. La inversión en investigación y desarrollo es una prioridad para Acerinox, con el objetivo de desarrollar nuevos productos y tecnologías que satisfagan las necesidades de sus clientes y contribuyan a un futuro más sostenible.

La empresa está explorando activamente oportunidades de crecimiento en nuevos mercados y segmentos de negocio, y busca fortalecer sus alianzas estratégicas con socios clave. La gestión eficiente del capital y la disciplina financiera son elementos esenciales de la estrategia de Acerinox para garantizar su estabilidad y rentabilidad a largo plazo





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