Acerinox registra 162 millones de beneficio neto en el T3. La acerera intenta un doble suelo sobre los 14,85 euros con indicadores técnicos a favor.

La compañía Acerinox está desplegando una estrategia defensiva para estabilizar su cotización, buscando la formación de un patrón técnico conocido como doble suelo en la zona de soporte clave de 14,85 euros por acción. Este movimiento ocurre en un contexto donde la empresa ha demostrado una notable solidez operativa al disparar su beneficio neto en el último trimestre hasta los 162 millones de euros, a pesar del estancamiento generalizado de la demanda global de acero.

Resultados financieros impulsan solidez operativa

La razón principal detrás del incremento exponencial del beneficio neto de Acerinox hasta alcanzar la cifra de 162 millones en el tercer trimestre radica en una mejora progresiva de sus ventas y márgenes operativos. Esta fortaleza permitió a la compañía revertir pérdidas previas y elevar el resultado trimestral, contrastando con la debilidad persistente en la demanda global. Durante el periodo comprendido entre julio y septiembre, el Grupo registró un resultado positivo de 28 millones, consolidando una tendencia ascendente en sus cifras financieras.

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En su última cuenta de resultados, Acerinox mostró un beneficio neto de 162 millones de euros frente a los 7 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que refleja una mejora sustancial. La división de acero inoxidable presenta un comportamiento diverso: mientras que el negocio en Estados Unidos muestra un comportamiento más estable y resiliente, la situación en el mercado europeo sigue exigiendo máxima prudencia por parte de la gerencia. Esta división de actividades permite a la compañía mantener un equilibrio en un escenario de mercado que continúa siendo muy exigente.

Indicadores técnicos señalan agotamiento bajista

Los analistas técnicos han identificado señales claras de estabilización en el valor de Acerinox. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se encuentra al filo de la zona de sobreventa, lo que indica un potencial rebote técnico inminente. Esta lectura se complementa con el Oscilador de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD), que muestra intentos de cruce al alza sobre su línea de señal, un patrón habitual que anticipa la estabilización dentro de una estructura bajista.

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El precio de las acciones ha dibujado una secuencia de mínimos y máximos crecientes en una formación técnica similar a dientes de sierra. Este impulso, iniciado a finales del ejercicio 2024 desde la zona de los 7,50 euros, fue elevando progresivamente su cotización hasta alcanzar niveles superiores. Sin embargo, la pérdida de soportes relevantes como los 17,00 euros y, posteriormente, los 16,20 euros llevó directamente al precio a buscar apoyo en la zona de los 14,85 euros por acción.

Este nivel de 14,85 euros ya funcionó como resistencia durante el pasado mes de mayo y se transformó en un soporte clave en junio, permitiendo entonces a los títulos de la compañía iniciar un rebote inicial. Aunque el nivel no es milimétrico, deja claras las intenciones de frenar las caídas y sugiere que existen serias probabilidades de que la presión vendedora esté cerca de agotarse, lo que refuerza la hipótesis de un doble suelo.

Estrategia para inversores y próximos pasos

La estrategia técnica actual aconseja mantener las posiciones actuales mientras se respete estrictamente el nivel de 14,80 euros. Se recomienda reducir las posiciones si el precio cierra por debajo de esta referencia, ya que perder esa implicaría una debilidad adicional en el valor. Por otro lado, para añadir exposición, los analistas esperan una superación confirmada de la resistencia de 15,40 euros en cierre diario.

Si un inversor entra sin confirmación, corre el riesgo de sufrir mayores caídas si pierde el nivel de 14,80 euros. Incorporarse tras un cierre por encima de 15,40 euros aumenta la probabilidad de continuidad del rebote, con primeros objetivos en 16,00 y 16,40 euros. Esta cautela se vuelve especialmente relevante considerando que el Ibex 35, que acumula ya tres sesiones consecutivas en negativo, tendrá una nueva oportunidad para recuperar la cota psicológica de los 19.500 puntos.