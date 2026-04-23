Accionistas de Warner Bros. Discovery Aprueban Fusión con Paramount Skydance por 111.000 Millones de Dólares

La junta de accionistas de Warner Bros. Discovery ha dado su aprobación a la fusión con Paramount Skydance, una operación valorada en 111.000 millones de dólares que transformará el panorama del entretenimiento. La fusión, que aún requiere la aprobación regulatoria, integrará activos clave como HBO, Warner Bros. y DC bajo el paraguas de Paramount.

La junta general de accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD) ha dado luz verde a la fusión con Paramount Skydance , un movimiento estratégico que redefine el panorama del entretenimiento global.

El anuncio, realizado por Warner Bros. Discovery a través de un comunicado oficial, confirma que los accionistas han votado afirmativamente en una junta extraordinaria, allanando el camino para una transacción valorada en 111.000 millones de dólares. Esta operación monumental implica la adquisición de WBD por parte de Paramount, integrando en su portafolio una vasta colección de activos de renombre, incluyendo las prestigiosas cadenas HBO y HBO Max, los icónicos estudios de cine y televisión de Warner Bros.

, el universo de superhéroes DC, la cadena de noticias CNN, y los canales de entretenimiento TBS, TNT, HGTV y Discovery+. La aprobación de los accionistas representa un paso crucial en la consolidación de dos gigantes de la industria, prometiendo una nueva era de contenido y distribución. El acuerdo, que ha sido objeto de intenso debate y escrutinio desde su concepción, estipula que los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria en su posesión.

Esta cifra, resultado de una oferta revisada al alza por parte de Paramount, buscó superar la competencia inicial de Netflix, que también había mostrado interés en adquirir WBD. La decisión de Paramount de aumentar su oferta de 30 a 31 dólares por acción fue un movimiento clave para asegurar el apoyo de los accionistas de WBD y finalmente, lograr la aprobación de la fusión.

Netflix, tras la contraoferta de Paramount, optó por retirarse de la contienda, dejando a Paramount con el camino despejado para concretar la adquisición. Sin embargo, la operación no está exenta de desafíos. La votación aún debe ser certificada formalmente, y ambas compañías enfrentan el obstáculo de obtener la aprobación de los reguladores gubernamentales, un proceso que podría llevar tiempo y requerir concesiones.

Se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2026, marcando un hito en la historia de la industria del entretenimiento. David Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD, expresó su satisfacción con la aprobación, calificándola como 'otro hito clave para completar esta transacción histórica, que generará un valor excepcional para nuestros accionistas'. La fusión ha generado una considerable controversia dentro de Hollywood, con una fuerte oposición por parte de una amplia gama de artistas y creadores.

Recientemente, una carta firmada por aproximadamente 2.000 figuras prominentes de la industria, incluyendo nombres tan reconocidos como Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo y Rose Byrne, expresó su preocupación por el impacto negativo que la operación podría tener en el ecosistema del entretenimiento. Los firmantes argumentan que la fusión exacerbará los problemas existentes en la industria, resultando en menos oportunidades para los creadores, una reducción en el empleo dentro del sector de producción, un aumento en los costes de producción y una disminución en las opciones disponibles para el público, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

La carta denuncia que la consolidación de poder en manos de unas pocas empresas podría sofocar la creatividad y la diversidad en la industria, limitando la capacidad de los artistas para contar historias innovadoras y relevantes. El consejo de administración de WBD, sin embargo, había recomendado unánimemente a los accionistas votar a favor de la fusión, argumentando que la combinación de las dos compañías creará sinergias significativas y fortalecerá su posición competitiva en el mercado global.

La aprobación de la fusión por parte de los accionistas de WBD representa un momento decisivo en la evolución de la industria del entretenimiento, y sus consecuencias a largo plazo aún están por verse





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