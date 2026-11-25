Las acciones de Anthropic caen a 74 dólares en su OPV. A pesar de las ventas masivas de los Amodei y los riesgos bursátiles, los analistas mantienen predicciones alcistas muy superiores.

Las acciones de Anthropic experimentaron una caída significativa de 6,54% el lunes, descendiendo hasta cotizar a 81,91 dólares durante la sesión. En ese momento, el valor llegó a tocar niveles tan bajos como 75 dólares. Este martes, la tendencia bajista se agravó aún más, obligando a los títulos a operar por debajo de los 74 dólares. Esta cotización se aleja considerablemente de los 83 dólares establecidos como precio en la oferta pública de venta, lo que pone en riesgo la conservación del hito del billón de dólares en capitalización bursátil para la compañía.

Perspectivas de analistas superan precios actuales

Los analistas que siguen a Anthropic muestran un optimismo notable hacia la compañía dirigida por Dario Amodei, según sus recomendaciones y previsiones recientes. El precio objetivo medio calculado por los expertos es de 141 dólares, lo que representa un potencial de revalorización de casi un 80% respecto a la cotización actual. La gran mayoría de los analistas, un 88,2%, mantienen una recomendación de compra, mientras que el resto sugiere mantener la posición.

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Algunos centros de investigación han fijado precios objetivo muy elevados. Arete inició la cobertura de Anthropic con una recomendación de compra y un precio objetivo de 300 dólares por acción, lo que implica un incremento superior al 260% con respecto al último precio registrado. Por su parte, Singular Research otorga un precio objetivo de 181,90 dólares, más del doble de la cotización actual. Melius Research lo sitúa en 155 dólares, Oppenheimer y Needham en 150 dólares, y Canaccord en 135 dólares.

Estrategia corporativa y ventas de los fundadores

La compañía y sus accionistas han mantenido una intensa actividad corporativa documentada en hechos relevantes remitidos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El consejero delegado, Dario Amodei, y la presidenta, Daniela Amodei, vendieron cada uno 3.378.378 acciones a los suscriptores de la oferta pública de venta a 83 dólares por acción el 20 de noviembre. Esta operación generó un ingreso aproximado de 280 millones de dólares para cada uno de ellos.

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Ante la volatilidad bursátil, la empresa está ejecutando una ampliación de su presencia en Suiza. Según Bloomberg, el gigante de la inteligencia artificial se mudará a una oficina más grande en Zúrich. Este movimiento busca captar el talento existente en la ciudad en el ámbito de la investigación de la inteligencia artificial y facilitar la proximidad a algunas de las mayores empresas del sector de la salud.

Proyecciones financieras y alianzas estratégicas

Oppenheimer se muestra optimista respecto a la retención de clientes impulsada por las herramientas Claude Code y Cowork. Según estos analistas, si los clientes ya dependen de estas aplicaciones para tareas diarias de codificación y oficina, cambiar de proveedor implicaría una revisión completa de sus flujos de trabajo. La firma inversora proyecta que, a medida que se expanda la adopción empresarial y mejore la eficiencia informática, los ingresos de Anthropic podrían alcanzar los 275.100 millones de dólares en 2028, con un margen operativo superior al 20%.

Zúrich acoge las sedes de importantes corporaciones en los sectores sanitario y financiero, como UBS, Roche y Novartis. El sector sanitario ha sido un área prioritaria para Anthropic. El consejero delegado de Novartis, Vas Narasimhan, forma parte del consejo de administración de Anthropic. En septiembre, la compañía anunció una alianza con la farmacéutica danesa Novo Nordisk para acelerar el desarrollo de fármacos mediante inteligencia artificial. Novo Nordisk también cuenta con una importante presencia en Zúrich, facilitando estas colaboraciones estratégicas.