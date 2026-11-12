Acciona Energía falla en desinversión de 2.000 millones por MIP

Acciona Energía confirma que no alcanzará su objetivo de 2.000 millones de euros en desinversiones debido al fracaso con MIP. El grupo mantiene el compromiso de reducir deuda con nuevas ventas en 2027.

La filial de energía de Acciona ha anunciado oficialmente que no cumplirá su objetivo previsto de ejecutar desinversiones por valor de 2.000 millones de euros durante el ejercicio actual. Esta decisión se debe principalmente a las dificultades enfrentadas por el inversor mexicano MIP para cerrar la adquisición de activos en México y Estados Unidos por un monto de 1.000 millones de dólares, equivalente a 900 millones de euros.

Retrasos en la transacción con MIP

El grupo empresarial indicó en su último informe de tendencias que no se prevé alcanzar la meta de 2.000 millones de euros para el año en curso debido a retrasos en varias transacciones. La principal causa de este incumplimiento es la operación acordada con Mexico Infrastructure Partners, que no logró reunir los fondos necesarios para completar la compra. La empresa señaló que no se cumplieron las condiciones precedentes necesarias para el cierre de la operación después de un año de espera.

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Nuevos activos para desinversión en 2027

El plan de desinversiones energéticas de Acciona no se detiene aquí, ya que la compañía continúa buscando otras opciones para cumplir con su estrategia de optimización patrimonial. El grupo preparará un paquete adicional significativo de desinversiones para el próximo ejercicio, 2027, dentro de su compromiso de reducción de deuda. Entre las operaciones confirmadas se encuentra el acuerdo alcanzado en noviembre de 2025 con Scatec, uno de los principales productores independientes de energía renovable en Sudáfrica.

Esta transacción implica la venta de la participación mayoritaria en dos activos renovables que suman una capacidad total de 232 megavatios. El valor de la empresa para esta operación se establece en 255 millones, una cifra que se sumará a los ingresos por desinversión en el futuro cercano.

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Mejora operativa y refuerzo financiero

Paralelamente a la estrategia de ventas, Acciona Energía está fortaleciendo su estructura financiera mediante un préstamo perpetuo subordinado de 500 millones. Este movimiento ocurre en medio de una mejora en los resultados operativos impulsada por el aumento de los precios de la energía. El precio promedio hasta los 57,3 euros por megavatios hora supera al capturado en el primer semestre, que fue de 54,8 euros por megavatios hora.

A pesar de los contratiempos en las desinversiones, la multinacional mantiene sus objetivos para fin de año. La previsión de beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones para 2026 se sitúa en la parte alta de su guía, estimada entre 2.800 millones y 3.100 millones de euros. Se prevé que la deuda neta de la filial a cierre de 2026 alcance los 3.500 millones de euros.

Valoración y expansión global

La compañía también ha planteado la venta de la filial cotizada, valorada en unos 7.000 millones de euros. Sin embargo, esta operación compleja se ha encontrado con varias dificultades y valoraciones de interesados por debajo de las previstas por la corporación española. Acciona mantiene una presencia sólida con 79 activos en 12 países y 64.000 millones de dividendos y distribuciones previstos hasta 2085. En el sector del agua, Brasil se convierte en motor de crecimiento tras ganar las concesiones de Pernambuco y Paraíba.