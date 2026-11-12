Acciona ajusta previsión EBITDA 2026 y retrasa desinversiones por retraso en MIP

Acciona eleva su objetivo de EBITDA para 2026 a 3.100 millones de euros impulsada por Nordex e infraestructuras, pero recorta la meta de venta de activos a 2.000 millones por demoras en México.

La compañía Acciona ha actualizado sus proyecciones financieras para el ejercicio 2026, situando el objetivo de su beneficio operativo ( EBITDA) en el rango alto entre 2.800 y 3.100 millones de euros. Esta decisión responde al sólido desempeño de sus divisiones de infraestructuras, energía y el notable crecimiento de la operadora eólica Nordex. Aunque la rentabilidad del grupo mejora, la empresa reconoce que no alcanzará su meta inicial de vender activos por 2.000 millones de euros este año debido a los retrasos en la finalización de operaciones clave.

Razón del retraso en desinversiones y MIP

La principal causa que impide cerrar el plan de desinversiones es la demora en la operación con el socio Mexico Infrastructure Partners (MIP). Esta transacción, anunciada originalmente en diciembre de 2025, aún no ha cumplido las condiciones regulatorias o contractuales necesarias para su cierre definitivo, según el informe remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este estancamiento en la venta de activos obliga a Acciona a revisar su calendario de desinversiones y moderar su ritmo de inversión para mantener la estabilidad financiera del grupo.

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Crecimiento récord en concesiones y Nordex

El motor del nuevo optimismo financiero de Acciona reside en el negocio de concesiones, que ha marcado un récord histórico al crecer un 45,8% hasta alcanzar los 141.282 millones de euros a 30 de septiembre de 2026. Esta expansión se ha visto impulsada por nuevos contratos de envergadura en mercados internacionales como Brasil y Nueva Zelanda. La cartera incluye 79 activos distribuidos en 12 países, los cuales podrían generar aproximadamente 64.000 millones de euros en dividendos y distribuciones a lo largo de 49 años de operación.

En el sector energético, Nordex ha duplicado su resultado operativo hasta los 633 millones de euros en los primeros nueve meses del año, frente a los 324 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Este fuerte impulso ha llevado al fabricante alemán de aerogeneradores a revisar al alza sus previsiones de rentabilidad para el cierre del ejercicio 2026. Ahora se espera un margen EBITDA entre el 11,5% y el 12,5%, una mejora significativa respecto a la horquilla anterior de entre el 8% y el 11%.

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Moderación de la inversión y situación financiera

Como consecuencia de los retrasos en las ventas de activos, Accona ha reducido su inversión neta ordinaria para 2026 a aproximadamente 2.000 millones de euros. Este ajuste representa una baja respecto a la horquilla inicial de entre 2.200 y 2.500 millones de euros que contemplaba el plan original. La compañía indica que podría retrasar la reducción de su apalancamiento financiero si las ventas de activos no se materializan en el plazo previsto, lo que requerirá un manejo más cauteloso de la liquidez y la deuda corporativa.

La evolución positiva del negocio ha tenido ramificaciones políticas y mediáticas recientes. La postura firme de Acciona contrasta con la carga política que José María Arrizabalaga Abascal realizó contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por la intervención de Begoña Gómez en el arranque de campaña. Mientras Abascal cuestiona la discreción de la gestión pública, Acciona se centra en la ejecución de su estrategia corporativa. El negocio de energía de Acciona mantiene su objetivo de alcanzar un EBITDA de aproximadamente 1.200 millones de euros en 2026, apoyado por un volumen de generación consolidado que aumentó un 3,9% hasta los 18.558 GWh entre enero y septiembre.

Expansión internacional y cartera de pedidos

La división de Diseño y Construcción mantiene su cartera en 22.614 millones de euros, equivalente a 2,5 años de ventas, con una actividad intensa en Australia, Canadá y Brasil. El negocio de construcción creció un 2,4% respecto a diciembre de 2025. Paralelamente, los pedidos de turbinas de Nordex aumentaron un 16,1%, hasta los 7.733 MW, situando la cartera total de pedidos en 19.341 millones de euros, un 20,2% más que en el cierre de 2025.

La salud financiera de Acciona permanece sólida con una posición de liquidez de 10.367 millones de euros a 30 de septiembre. Esta cifra incluye efectivo y equivalentes, así como líneas de financiación disponibles y no dispuestas. El coste medio de la deuda se situó en el 4,29% durante los nueve primeros meses del año, con una estructura de capital equilibrada entre un 63% de financiación a tipo variable y el 37% restante a tipo fijo, garantizando la capacidad de ejecución de los nuevos proyectos internacionales.