Accidente mortal de un B‑52 en la Base Edwards deja ocho fallecidos

Un bombardero B‑52 se estrelló momentos después del despegue en la Base Aérea de Edwards, California, provocando la muerte de los ocho tripulantes, entre militares y contratistas. Las autoridades han activado varias comisiones de investigación para determinar las causas del siniestro.

En la madrugada del miércoles, un bombardero B‑52 Stratofortress perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se accidentó poco después de abandonar la pista de la Base Aérea de Edwards, en el desierto de California.

La causa del siniestro aún no se ha determinado, pero los testimonios de los oficiales presentes indican que la aeronave alcanzó la velocidad de despegue y, en cuestión de segundos, perdió altitude y se precipitó contra el terreno, desencadenando un incendio de gran magnitud que consumió la estructura del avión. El impacto resultó fatal para los ocho ocupantes a bordo, compuestos por una mezcla de militares activos, funcionarios civiles y contratistas que formaban parte de una misión de pruebas técnicas.

Los servicios de emergencia de la base acudieron de inmediato, pero sólo pudieron confirmar la parada cardiorrespiratoria y el fallecimiento de la tripulación antes de trasladar los restos al Instituto Médico Legal para su identificación y análisis forense. El coronel James Hayes, subcomandante de la unidad anfitriona, anunció que se había activado una cadena de procedimientos de investigación.

En primera instancia, se creó una junta de seguridad provisional con el objetivo de recabar los hechos iniciales y preservar la evidencia del lugar del accidente. Esta junta remitirá sus conclusiones a una segunda comisión, la junta de investigación de seguridad, la cual estudiará las causas subyacentes del accidente.

Se estima que esta fase durará aproximadamente treinta días, tras los cuales se constituirá una junta de investigación de accidentes que determinará el contenido de la información que podrá ser divulgada al público y a las partes interesadas.

"Este es un accidente irrecuperable y sin posibilidad de supervivencia", afirmó el coronel Hayes en la rueda de prensa, añadiendo que los primeros indicios apuntan a un fallo catastrófico durante la fase de ascenso. El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, expresó su profunda tristeza por la pérdida de las ocho vidas, describiéndolas como "valientes estadounidenses que sirvieron a su país con dedicación y compromiso".

Asimismo, la oficina de relaciones públicas de la Base Edwards reiteró que se ofrecerá apoyo psicológico a los familiares y al personal militar afectado por la tragedia. Las autoridades federales y la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa ya han sido notificadas y se unirán a la investigación para evaluar si existen factores de mantenimiento, errores humanos o problemas de diseño que puedan haber contribuido al accidente.

Mientras tanto, la Base Edwards permanecerá bajo estrictas restricciones operativas mientras se llevan a cabo los trabajos de inspección y se garantiza la seguridad del resto de las operaciones aéreas en el emplazamiento





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