Accidente ferroviario en Urda: 69 víctimas identificadas y nuevo real decreto de ayudas

El accidente ferroviario de Urda deja 69 víctimas mortales ya identificadas y un real decreto de ayudas directas para familias y afectados.

El accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, sigue ocupando la actualidad en España tras dejar 69 víctimas mortales. Las autoridades han informado de que todas ellas ya han sido identificadas: 54 personas de nacionalidad española y 15 personas extranjeras.

Según la información disponible, el accidente afectó a un tren de la compañía Iryo y su retirada del lugar marca ahora una nueva fase de trabajo sobre el terreno.

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Retirada del vagón 8 del tren Iryo

La retirada del vagón 8 del tren Iryo representa el último paso de gran envergadura en el lugar del accidente de Urda. Era la última estructura de gran tamaño que quedaba en la zona.

A partir de este punto, los equipos de emergencia se concentran en dos aspectos técnicos fundamentales. Una de las tareas es prioritaria, y la jueza del caso ha exigido a Adif y Renfe la máxima celeridad en su ejecución.

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Las informaciones disponibles no detallan con precisión el alcance técnico de esa tarea prioritaria, por lo que cualquier valoración sobre sus plazos debe esperar a que las administraciones implicadas la concreten.

Real decreto de ayudas para los afectados

El Gobierno ha aprobado un real decreto de ayudas económicas y cobertura social para los afectados por el accidente ferroviario de Urda. La norma constituye el principal instrumento institucional tras la tragedia.

El decreto establece un esquema de ayudas directas del Estado que complementan las indemnizaciones obligatorias. Estas ayudas se suman a las compensaciones que ya están previstas por ley para las víctimas y sus familias.

Además, el texto regula las bajas laborales con una cobertura mejorada para las personas afectadas. Otra de sus medidas es la puesta en marcha de oficinas de asistencia integral, cuyo objetivo es agilizar los trámites burocráticos de los familiares.

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Críticas del PP tras el fin del luto oficial

El fin del luto oficial en España ha elevado el tono de las críticas al Ejecutivo. El presidente del Partido Popular ha cargado duramente contra Pedro Sánchez y Óscar Puente por su gestión del accidente ferroviario.

El líder popular ha responsabilizado al Gobierno y al ministro de Transportes de la respuesta tras el siniestro. Las declaraciones completas del dirigente no figuran en el texto de referencia, por lo que sus argumentos concretos no pueden detallarse con mayor exactitud.

La combinación de la identificación completa de las víctimas, la retirada del último vagón de gran tamaño y el nuevo decreto de ayudas sitúa el debate político en el centro de la respuesta institucional a la tragedia de Urda.