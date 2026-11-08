Accidente ferroviario en Urda: 67 fallecidos y 28 hospitalizados en España

Balance actualizado del choque en Urda, Toledo. 28 heridos en hospitales de Madrid y Castilla-La Mancha. 67 fallecidos entregados a sus familias tras identificación oficial.

El accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, perteneciente a la provincia de Toledo, ha dejado un saldo trágico y una compleja situación humanitaria que requiere coordinación urgente. El balance oficial confirma la muerte de un total de 96 personas y el ingreso en centros hospitalarios de 28 individuos que sufren diversas lesiones. Esta cifra representa un cambio significativo respecto a los datos iniciales, ya que anteriormente se reportaban 110 hospitalizados, de los cuales 100 han recibido el alta médica y han podido retornar a sus hogares.

Situación de los heridos en Madrid y Castilla-La Mancha

La capacidad de respuesta sanitaria se ha distribuido entre dos comunidades autónomas principales, con una concentración notable en la capital. En la Comunidad de Madrid, 18 pacientes continúan bajo observación médica. Un paciente de grave estado se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Ramón y Cajal, según confirman los registros actuales. Los restantes pacientes se encuentran en planta en diversas instalaciones médicas de la región.

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La dispersión de heridos en Madrid incluye al Hospital de La Princesa, donde permanecen dos víctimas, y al Hospital 12 de Octubre, con cuatro personas ingresadas. La Fundación Jiménez Díaz atiende a tres heridos, mientras que el Hospital Gregorio Marañón mantiene en planta a dos víctimas adicionales. El Hospital Ramón y Cajal, más allá de la UCI, alberga a tres heridos en planta. Asimismo, hay un paciente ingresado en el Hospital Clínico, otro en el Hospital Puerta de Hierro y una persona en el Hospital de Torrejón de Ardoz.

En la región de Castilla-La Mancha, el número de hospitalizados es de diez. El Hospital Mancha Centro, ubicado en Alcázar de San Juan en la provincia de Ciudad Real, acoge a un herido en planta. En el Hospital General de Ciudad Real, dos pacientes permanecen en camas convencionales, y otro ha sido trasladado posteriormente a Madrid. En la provincia de Albacete, el Hospital Universitario de Albacete mantiene hospitalizado a un herido más. La situación crítica en Castilla-La Mancha incluye dos pacientes en estado grave en la UCI del Hospital de Toledo.

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Proceso de identificación y entrega de fallecidos

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo ha sido el eje central del proceso de identificación de las víctimas mortales. Hasta el momento, 67 cuerpos han sido entregados oficialmente a sus familias. Este número corresponde a los individuos cuyo perfil ha sido confirmado mediante análisis forenses completos. Sin embargo, dos personas siguen pendientes de trámites consulares, lo que ha retrasado su entrega a sus seres queridos debido a la complejidad de los procedimientos internacionales requeridos.

El perfil demográfico de los fallecidos muestra una composición equilibrada entre géneros, con 40 hombres y 29 mujeres. Todos los fallecidos identificados hasta la fecha son mayores de edad. La diversidad nacional de las víctimas es amplia, lo que ha exigido la coordinación con múltiples entidades diplomáticas. Las nacionalidades confirmadas incluyen a una persona argentina, dos australianas, una canadiense, una checa, cuatro estadounidenses, una francesa, dos japonesas, una mexicana, una portuguesa y una tunecina.

La metodología de identificación sigue un protocolo estricto supervisado por la Guardia Civil y el Instituto Nacional de Toxicología. El Centro Integrado de Datos (CID) gestiona la estadística oficial, asegurando que la notificación a las familias sea presencial y fehaciente antes de contabilizar cualquier fallecido en los informes públicos. Las oficinas consulares correspondientes han sido notificadas para facilitar la repatriación y los trámites legales necesarios para las víctimas extranjeras.

Apoyo institucional y contexto operativo

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha proporcionado apoyo logístico esencial durante las labores de identificación y asistencia médico-forense. Su intervención ha sido crucial para optimizar los recursos disponibles en los institutos de medicina legal de Toledo y Ciudad Real. Esta colaboración interinstitucional permite gestionar el flujo de casos y mantener la operatividad de los equipos forenses bajo presión.

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Las investigaciones preliminares sugieren factores operativos graves. Evidencias recolectadas, incluidas grabaciones de la caja negra del tren Iryo, indican que la maquinista intentó reportar a la estación de Atocha entre tres y cuatro veces sin obtener respuesta antes del choque en Urda. Este detalle está siendo analizado como parte de la investigación criminal que determina las causas técnicas y humanas del siniestro.