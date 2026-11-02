Accidente ferroviario en Toledo: 69 muertos y críticas a la infraestructura

Tragedia en Toledo con 69 fallecidos tras colisión de trenes. Víctimas incluyen nacionalidades múltiples mientras se investiga la señalización LZB y se pide cambio estructural en Renfe.

Una terrible tragedia se desató en las cercanías de Toledo al producirse un grave accidente ferroviario que ha causado la muerte de 69 personas. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, ha expresado su profundo pesar al ver confirmadas sus advertencias previas sobre el estado de la red ferroviaria, lamentando enormemente llevar la razón sobre los peligros inherentes a la infraestructura actual. Aunque realizara dicha advertencia a los ciudadanos españoles pocos días antes de la tragedia, confiesa que no esperaba que el desastre ocurriera de manera tan repentina y prematura.

Balance preliminar de víctimas

El Centro Integrado de Datos ha facilitado este domingo por la noche los detalles preliminares sobre las nacionalidades de los fallecidos en la colisión. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real trabaja en la identificación de los cuerpos, confirmando que 54 de las 66 víctimas mortales identificadas son de nacionalidad española. Las cifras también incluyen cuatro fallecidos de nacionalidad estadounidense, así como una persona de nacionalidad argentina, canadiense, checa, francesa, japonesa, mexicana, portuguesa y tunecina cada uno.

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Se espera que en las próximas horas se logre identificar a los tres fallecidos restantes, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente. Estos últimos casos involucran a personas de nacionalidad extranjera cuyas familias han sido localizadas y se encuentran en proceso de viajar a España para realizar los trámites de identificación de manera personal y presencial.

Críticas a la gestión ferroviaria

Mario Samper ha detallado que siente una tristeza inmensa ante la situación, calificando el haber acertado en sus pronósticos como algo tremendo y doloroso. Explica que la infraestructura ferroviaria sigue deteriorándose más de lo que ya está en un estado crítico por sí mismo. Por esta razón, insiste en que es necesario parar y replantearse todo el sistema actual para evitar futuros desastres similares.

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Ante el señalamiento directo al ministro Óscar Puente, Mario Samper considera que la responsabilidad no recae solo en el ministro. Sostiene que se trata de toda una estructura humana que necesita ser cambiada, proponiendo que se ponga un equipo que sea responsable, humano y capaz de gestionar la seguridad de manera efectiva.

Investigación técnica y respuesta operativa

Diego Marqueta, perito judicial, ha señalado que las cajas negras del tren proporcionarán una idea precisa de lo que se comunicó durante los últimos momentos del trayecto. Esta información técnica será crucial para entender las causas exactas del choque y determinar si hubo fallos en la señalización o en la toma de decisiones del maquinista.

Por su parte, Renfe estudia limitar la marcha a 40 kilómetros por hora tras un fallo del sistema de señalización LZB, el mismo sistema que precedió al choque de Urda. La compañía ferroviaria planea aplicar esta restricción de velocidad al reanudar la marcha cuando falle este sistema de seguridad, buscando prevenir accidentes futuros.

El Sindicato de Movilidad, Electrificación y Mantenimiento Ferroviario ha reclamado cambios urgentes para evitar que dos trenes circulen por el mismo tramo sin las garantías necesarias. Estas medidas buscan blindar la red contra errores humanos o técnicos que puedan poner en riesgo la vida de los viajeros.