Accidente ferroviario de Urda: los perfiles de las 69 víctimas mortales

Perfiles de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, Toledo, entre ellas pasajeros del AVE e Iryo que viajaban a Sevilla y Córdoba.

Una vela por cada una de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, es el homenaje que recuerda a las víctimas de la colisión ferroviaria. Los perfiles de quienes perdieron la vida empiezan a conocerse a través de sus familias, allegados y compañeros de trabajo.

Entre los fallecidos figuran maquinistas de Renfe, una exministra, profesionales sanitarios, trabajadores de la banca y de la promoción inmobiliaria, así como viajeros que se dirigían a Sevilla, Córdoba o que realizaban una ruta turística por España. Las historias personales reflejan la diversidad de los pasajeros que viajaban en los trenes implicados.

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Maquinistas de Renfe y trabajadores ferroviarios entre las víctimas

Dos maquinistas vinculados a Renfe perdieron la vida en el accidente ferroviario. El primero tenía 36 años, vivía en Móstoles (Madrid) y era maquinista del AVE y fotógrafo. Era hijo de un maquinista y nieto de un eléctrico de Renfe, y en 2010 decidió estudiar Fotografía. Dos años después comenzó a prepararse como maquinista de tren, lo que le llevó a vivir a Barcelona.

El segundo era un maquinista en prácticas de 31 años, residente en Leganés (Madrid), que viajaba junto a Acedo en el AVE accidentado. Estudió Automatización y Robótica Industrial y se formó en la escuela Low Cost Rail para obtener la licencia de maquinista tipo B. Empezó a trabajar en 2019 y en 2021 llegó a Renfe, primero en Barcelona. Después fue maquinista en Cercanías de Madrid y, en marzo, pasó a la Gerencia de Servicios Comerciales Sur de Alta Velocidad.

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Exministra, sanitarios y directivos entre los pasajeros

La Fundación CEOE tenía entre sus fallecidos a su presidenta, que fue ministra de Empleo y Seguridad Social de 2011 a 2018 en el Gobierno de Mariano Rajoy. También fue titular de Sanidad unos tres meses en 2011. Nacida en 1967 en San Juan del Puerto (Huelva), era licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y fue diputada durante 19 años. Viajaba en el Iryo a Sevilla para asistir a un acto de la patronal y era madre de dos hijos.

Otra víctima era especialista en cirugía oral y maxilofacial y había ocupado el cargo de director médico corporativo de la entidad Nueva Mutua Sanitaria. Previamente había ejercido como director médico del Hospital Quirónsalud de Toledo. Sus compañeros de profesión destacaron su calidad humana, su cercanía y su liderazgo profesional.

La directora de Innovación y Marketing de la promotora Metrovacesa viajaba en el asiento 6A del vagón 7 junto a una compañera de trabajo. Estaba formada en ICADE y en la Universidad de Vermont y colaboraba como voluntaria en el Banco de Alimentos. Su pérdida fue recordada en campos deportivos y empresas.

Familias de Sevilla, Córdoba y Oklahoma afectadas por la tragedia

Varias familias se vieron afectadas por la tragedia de forma directa. Lawrence Naff, joyero y marido de una de las víctimas residente en Oklahoma (EE.UU.), sobrevivió con lesiones. Su esposa se encontraba realizando una ruta turística por España y su fallecimiento tras el impacto en el vagón 8 movilizó a sus allegados desde México y España en un doloroso proceso de búsqueda y confirmación.

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En otro caso, una ciudadana francesa afincada en Madrid desde hacía 25 años, madre de dos hijos, ejercía como directora de formación en la entidad Hammam Al Andalus. Viajaba en el vagón 7 del AVE con destino a Sevilla para ayudar a su hija en los preparativos de su boda, programada para pocos días después. Tras días de angustiosa búsqueda, la confirmación de su deceso motivó la suspensión del enlace matrimonial.

Un ingeniero nacido en Huelva y afincado en Sevilla, padre de dos hijos, regresaba de Madrid tras acudir a un compromiso profesional. Era costalero de las hermandades de la Soledad y de Humildad y Paciencia, y estaba ligado a Chiclana de la Frontera. Sus compañeros de trabajo difundieron sentidos obituarios destacando su memoria.