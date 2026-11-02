Accidente ferroviario de Urda: 56 de 69 víctimas ya identificadas

Ya se han identificado 56 de las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), entre un AVE de Renfe y un Iryo. La investigación continúa.

Las labores para identificar a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) han permitido reconocer ya a 56 de las 69 personas fallecidas, según el balance provisional. El siniestro se produjo en esta localidad toledana cuando un tren AVE de Renfe chocó con un Iryo, en un accidente que dejó decenas de víctimas mortales.

Cuatro días después de la tragedia, los equipos de identificación siguen trabajando en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real. De las identificaciones realizadas hasta ahora, 54 corresponden a personas de nacionalidad española y dos a ciudadanos extranjeros.

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Los restos de 36 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares. Mientras tanto, en la zona cero continúan los trabajos para localizar la totalidad de los restos biológicos y para retirar los trenes de las vías.

Un centro de control con alta carga de trabajo

Según la información recabada, la orden de arrancar a marcha normal se dio desde el Centro de Regulación y Control de alta velocidad de Atocha, poco antes de las nueve de la mañana del miércoles. Ese tren acabaría chocando con el Iryo que estaba parado 25 kilómetros por delante.

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El centro cuenta con siete mesas de regulación, dos de ellas con dos profesionales cada una y cinco con un solo trabajador, en una sala de 120 metros cuadrados. En el caso del técnico que dio la orden, trabajaba solo en su mesa, y las razones de esa decisión todavía no se conocen.

Cada mesa gestiona en cada turno de ocho horas entre 30 y 40 trenes de alta velocidad, muchos de ellos simultáneos. Esa cifra duplica la de los entre 10 y 20 trenes que debía controlar cada mesa antes de la liberalización de la alta velocidad y de la llegada de Iryo y Ouigo.

Dudas sobre el sistema y la investigación

Trabajadores y portavoces de los sindicatos más representativos coinciden en que la entrada de operadores privados en la red no ha venido acompañada de un refuerzo de las infraestructuras. Tampoco, según sus palabras, se ha incrementado de forma acorde la plantilla al aumento del tráfico.

Quedan preguntas abiertas: por qué falló el sistema LZB, por qué se ordenó ir a marcha normal y por qué se puso en verde un semáforo que debía estar en rojo. También se pregunta por qué el maquinista obedeció cuando su sistema detectó la vía ocupada por otro tren.

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El primer informe de la autoridad que investiga el choque señala que los testigos no están en condiciones de someterse a entrevistas. Esa autoridad ha advertido de que recabar todos los datos será largo y costoso, con un plazo máximo de un año.

Aunque ya existen algunas certezas, como que se dieron órdenes contra el sistema y contra el protocolo sin que nadie las revirtiera, todavía quedan incógnitas por resolver sobre lo ocurrido en Urda.