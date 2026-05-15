Accidente en MotoGP, problemas en sanidad y una cumbre evangelista en Madrid

Jorge Lorenzo, el gran nombre de esta última semana en MotoGP, sufrió un accidente en la práctica 1 del Gran Premio de Montmeló. El piloto de Yamaha se fue al suelo al chocar en una zona del circuito donde los pilotos ya saben. Lorenzo ha reconocido "problemas en sanidad" como objetivo y ha pedido que se refuerce la seguridad en esa zona. Por otro lado, Juanma Moreno ha reconocido "problemas en sanidad" y ha marcado como objetivo "no gobernar con Vox", con el objetivo de llegar a 55 años para no ser chantajado. En Valencia, profesores y estudiantes han protagonizado una manifestación histórica tras una semana de huelga indefinida, donde han denunciado que están asesinando la educación pública. Trump y Xi escenificaron una relación idílica en un encuentro en Washington, deshaciéndose en halagos mutuos, donde ambos países deberían de ser socios en lugar de rivales. Por último, el PP madrileño se ha agarrado a una protesta para acusar al Gobierno de exponer a la Comunidad de Madrid a un "incidente grave" con una pancarta que decía "peligro extremo".

Jorge Lorenzo , el gran nombre de esta última semana en MotoGP, sufrió un accidente en la práctica 1 del Gran Premio de Montmeló. El madrileño se fue al suelo al chocar en una zona del circuito donde los pilotos ya saben.

Lorenzo ha dejado claro que debería reforzarse la seguridad de ese sector por el bien de los pilotos. Además, el piloto de Yamaha ha sido tan contundente como Martín en pedir que se refuerce la seguridad en esa zona, recordando aquel trágico accidente que acabó con la vida del joven piloto mallorquín Luis Salom. Lorenzo se encuentra bien después del susto del accidente de esta mañana y ha reconocido "problemas en sanidad" como objetivo.

Por otro lado, Juanma Moreno ha reconocido "problemas en sanidad" y ha marcado como objetivo "no gobernar con Vox", con el objetivo de llegar a 55 años para no ser chantajado. En Valencia, profesores y estudiantes han protagonizado una manifestación histórica tras una semana de huelga indefinida, donde han denunciado que están asesinando la educación pública.

Trump y Xi escenificaron una relación idílica en un encuentro en Washington, deshaciéndose en halagos mutuos, donde ambos países deberían de ser socios en lugar de rivales. Por último, el PP madrileño se ha agarrado a una protesta para acusar al Gobierno de exponer a la Comunidad de Madrid a un "incidente grave" con una pancarta que decía "peligro extremo"





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