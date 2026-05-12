Accidente en Huelva: Candidata socialista a la Junta genera polémica empleando término 'accidente laboral'

La candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, generó polémica al emplear el término 'accidente laboral' para referirse a un accidente en Huelva en el que murieron dos guardias civiles persiguiendo a una narcolancha. Hoy, Montero matiza sus palabras en redes sociales, llamándolas 'muertes en acto de servicio'. La oposición exige que pida perdón a las familias de las víctimas, mientras que el Gobierno acusa a la oposición de 'instrumentalizar el dolor'.

Un debate electoral en Andalucía centró ayer en un accidente en Huelva en el que murieron dos guardias civiles persiguiendo a una narcolancha. La candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, empleó el término 'accidente laboral' para referirse a ello, lo que generó polémica.

Hoy, Montero clarificó sus palabras en redes sociales, llamándolas 'muertes en acto de servicio'. La oposición exige que pida perdón a las familias de las víctimas. El Gobierno acusa a la oposición de 'instrumentalizar el dolor'. Algunas asociaciones de Policía y Guardia Civil consideran que Montero ha rebajado lo sucedido, y piden que rectifique y pida perdón





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