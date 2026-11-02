Accidente de Urda: el guardia civil Salvador Correa rescata a una pasajera del Iryo

Accidente de Urda: el guardia civil Salvador Correa relata el rescate de Almudena, atrapada bajo los restos del vagón 1 del tren Iryo durante más de una hora.

El guardia civil Salvador Correa relató cómo, junto a sus compañeros, logró rescatar a Almudena, una pasajera que permanecía atrapada bajo los restos del vagón 1 del tren Iryo tras el accidente de Urda. Lo contó en el programa Espejo Público, donde describió el rescate como una experiencia que le ha dejado una profunda huella emocional.

La operación se prolongó durante más de una hora. Según su testimonio, el trabajo exigió una concentración constante en un espacio muy reducido y con riesgo para los propios rescatadores.

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Así fue el rescate en el vagón 1

El agente explicó que decidió acceder a uno de los vagones en los que todavía no estaban trabajando los equipos de emergencia. Para llegar hasta la pasajera tuvieron que introducirse por un hueco de apenas 40 centímetros.

Reconoce que eran conscientes de que podían sufrir daños, pero asegura que en ese momento la prioridad era llegar hasta ella cuanto antes.

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Correa cuenta que ambos permanecieron agarrados de la mano durante buena parte del rescate. Hablaron de cuestiones cotidianas, como el nombre o el lugar de origen de Almudena, para mantenerla consciente y evitar que dejara de responder.

El guardia civil recuerda que, cada vez que conseguían retirar uno de los obstáculos, aparecía otro. El último fue el propio cabello de la mujer, que había quedado atrapado entre los restos del tren.

Accidente de Urda: el rescate entre los restos

Para liberar el pelo, Correa comenzó a pedir unas tijeras a gritos hasta que un compañero se las facilitó. Con ese último obstáculo superado, el rescate llegó a su desenlace tras más de una hora de trabajo.

Al relatar lo vivido, el agente rompió a llorar. Recordó que estuvo doce horas trabajando sin parar, una jornada que resume el esfuerzo físico y emocional de los equipos desplegados en el lugar.

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Las barreras de seguridad y el sistema ERTMS

En paralelo a los testimonios de los rescatistas, el periodista Ricardo Díaz analizó qué barreras de seguridad fallaron en el accidente de Urda. Sostuvo que, con el sistema ERTMS, nada de lo ocurrido habría sucedido.

Por su parte, Marcos de Quinto acusó al ministro Óscar Puente de haber mentido y de haber intentado encubrir a la cúpula de Adif, la entidad gestora de la infraestructura ferroviaria.

Estas declaraciones reflejan el debate público sobre la gestión del accidente y sobre la responsabilidad de las instituciones implicadas. Las versiones difundidas en distintos espacios informativos muestran posiciones enfrentadas que siguen generando atención social y política.