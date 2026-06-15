Accidente de un B‑52 en la Base Edwards: explosión y cierre del aeródromo tras el siniestro

Un bombardeador B‑52 Stratofortress se estrelló poco después del despegue en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, provocando una columna de humo negro, el cierre del aeródromo y la desviación de vuelos entrantes mientras se investigan posibles víctimas.

Una mañana del lunes, una aeronave militar se precipitó poco después de despegar de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, situada en el desierto de Mojave al noreste de Los Ángeles.

Según la información difundida por la propia base en sus redes sociales, el accidente involucró a un bombardeador B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se estrelló a las 11:20 a.m. apenas había abandonado la pista de Edwards. Los equipos de emergencia acudieron al lugar de inmediato y declararon que la situación estaba en desarrollo, aunque todavía no se confirmaba la existencia de heridos.

CNN contactó a la base para obtener detalles adicionales, pero la información disponible se limitó a la descripción del siniestro y a la evidencia visual de una enorme columna de humo negro que se elevó sobre la pista, como se mostró en un video de la cadena local KCAL. La zona de aterrizaje quedó marcada por una gran mancha ennegrecida y los restos del avión resultaron difíciles de identificar con claridad, lo que llevó al cierre inmediato del aeródromo.

Todas las llegadas de aeronaves fueron desviadas y se suspendieron los pases a visitantes no comerciales hasta nuevo aviso, mientras la base concentra sus recursos en la respuesta de emergencia





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