Accidente de trenes en Urda: 69 muertos y 15 fallecidos en Andalucía

Actualización del accidente ferroviario en Urda con 69 muertos. Andalucía confirma 15 fallecidos, 31 hospitalizados y el alta de 79 heridos tras el choque a alta velocidad.

Seis personas han fallecido en la Comunidad de Madrid, una en la Comunidad Valenciana y otras dos en la Comunidad de Castilla-La Mancha a consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. La cifra total de víctimas mortales asciende ya a 69, tras confirmarse que Andalucía contabiliza 15 fallecidos, lo que convierte a esta comunidad autónoma en la región con más muertos. Entre las víctimas mortales se encuentra Iván Romero Ramos, un vecino de Alcalá de Guadaíra, según informó la alcaldesa Ana Isabel Jiménez Contreras. Estas nuevas confirmaciones se suman a los fallecimientos en otras regiones afectadas por la tragedia.

Estado de los heridos en Castilla-La Mancha

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha a las 8:30 horas del domingo, el número de personas ingresadas en los hospitales de la región ha descendido a 31, tres menos que el día anterior. Ya han recibido el alta médica un total de 79 heridos, lo que refleja una mejora en la situación clínica de muchas de las personas afectadas. No obstante, la situación sigue siendo crítica para un grupo reducido de pacientes, ya que 13 personas continúan ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos.

Also read Accidente de tren en Urda: 69 fallecidos y 13 identificados

De estos 13 pacientes en estado grave, siete se encuentran en el Hospital de Toledo, dos en Alcázar de San Juan, tres en Ciudad Real y uno en Albacete. Las autoridades sanitarias mantienen un seguimiento estrecho de estos casos, mientras el dispositivo de emergencias continúa operativo. La reducción en el número de hospitalizados es un indicador positivo, pero la atención a los pacientes en estado crítico requiere recursos especiales y constante vigilancia médica.

Investigación y recuperación de vagones

Las labores de identificación de las víctimas se están realizando mediante pruebas de ADN, con más de 60 profesionales implicados desde el miércoles en las tareas de autopsia y reconocimiento. Hasta el momento, cuatro identificaciones se han completado con éxito, mientras se espera que el número aumente conforme avancen los análisis forenses. El dispositivo moviliza a médicos forenses, técnicos de autopsia y otros especialistas para asegurar la correcta identificación de todos los fallecidos.

Advertisement

Las grúas ya han retirado cinco vagones de los 160 que formaban parte del tren Iryo implicado en el siniestro. La velocidad del tren se situaba entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque, aunque la cifra exacta solo se conocerá tras el análisis de las cajas negras. La investigación también se centra en posibles fallos del sistema de seguridad y la señalización ferroviaria, aspectos clave para determinar las causas del accidente.

La jueza instructora ha prohibido la difusión de imágenes de los fallecidos y de sus familias para evitar situaciones de revictimización. Esta medida se adopta sin perjuicio de la difusión de los datos necesarios para la identificación de las víctimas. La decisión del tribunal castellanomanchego busca proteger la dignidad de las víctimas y sus seres queridos, garantizando que la información pública no cause un daño adicional a las familias afectadas por la tragedia.

Reacciones políticas y asistencia

El presidente de Renfe, Guillermo Puente, comparecerá este martes en la Diputación Permanente del Congreso y en una rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo. Serán su tercera intervención pública sobre el siniestro, después de las dos ruedas de prensa ofrecidas desde el pasado 28 de octubre. Puente explicará los detalles de las ayudas y la información disponible sobre el accidente, así como los pasos siguientes en la investigación y la asistencia a las víctimas.

Renfe mantiene activo su plan de asistencia a los familiares de las víctimas, ofreciendo atención integral en situaciones de emergencia. Los equipos de la compañía trabajan para proporcionar ayuda que va desde la gestión de seguros e indemnizaciones hasta la organización de desplazamientos, apoyo psicológico y asesoramiento en trámites administrativos. La compañía ha establecido centros de atención en Madrid, Toledo y Sevilla para atender a las familias.

Advertisement

La Guardia Civil ha finalizado la recogida de pertenencias de las víctimas, tanto en el tren AVE como en el Iryo. Los agentes han informado de que las labores de búsqueda continuarán con la participación del servicio cinológico especializado en rastreo con perros. La recuperación de las pertenencias es una etapa importante en el proceso de cierre del dispositivo de emergencias, aunque la investigación criminal sigue en curso y la recuperación de los vagones continuará con operarios ininterrumpidos.