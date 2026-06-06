Accidente de tráfico en Soria: dos fallecidos y tres heridos

Un accidente de tráfico ha tenido lugar en la carretera provincial SO-P-2003, a las 01:00 horas, en el kilómetro 14, en Soria. Dos hombres han fallecido, mientras que otros tres han sido atendidos con heridas graves.

Un accidente de tráfico ha tenido lugar en la carretera provincial SO-P-2003, a las 01:00 horas, en el kilómetro 14. Dos hombres han fallecido, mientras que otros tres han sido atendidos con heridas graves.

Los heridos han sido trasladados al hospital Santa Bárbara de Soria. La Guardia Civil de Tráfico de Soria y el centro de coordinación de emergencias han sido alertados.

Además, se ha enviado una UVI móvil y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Ólvega. La edad de los fallecidos y heridos varía entre los 16 y 22 años. Mientras tanto, el Papa León XIV está en Madrid, donde ha visitado el Centro CEDIA 24H de Cáritas, que atiende a personas sin hogar. El centro ha atendido a más de 2.500 personas.

La visita del Papa ha atraído a miles de peregrinos de todo el mundo. El dispositivo de seguridad para la visita del Papa ha sido histórico, con 14.000 agentes y 4 fases. La llegada del Papa ha generado anécdotas, como la bandera del revés en el papamóvil y las confesiones a la Reina





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Accidente De Tráfico Soria Fallecidos Heridos Papa León XIV Visita Al Centro CEDIA 24H De Cáritas

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