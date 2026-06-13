Accidente de tráfico de la alcaldesa y senadora María José Ortega en Palencia: trasladada en helicóptero al HUBU

La alcaldesa de Aguilar de Campoo y senadora del PP, María José Ortega, resultó herida grave en un accidente de tráfico en la carretera PP-2201 de Palencia. Fue evacuada en helicóptero sanitario a la UVI del Hospital Universitario de Burgos, mientras que el concejal Jesús Manuel Sevilla y su hija fueron trasladados al Hospital Río Carrión con heridas leves. El accidente ocurrió al regresar de un acto en Menaza.

La senadora del Partido Popular y alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega , sufrió un accidente de tráfico en la provincia de Palencia . El incidente ocurrió en la carretera provincial PP-2201 , a la altura del kilómetro 3, aproximadamente a las 14:20 horas de la tarde de este sábado.

La mandataria regresaba junto a su comitiva desde un acto festivo celebrado en la localidad de Menaza, pedanía de Aguilar de Campoo. En el vehículo viajaban también el concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Jesús Manuel Sevilla, su esposa y su hija de 25 años. Según informaron fuentes del servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el automóvil en el que se desplazaba la alcaldesa fue embestido por otro vehículo en el mencionado punto de la vía.

A consecuencia del impacto, María José Ortega resultó herida de consideración y fue trasladada de urgencia en un helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias de Castilla y León. El aparato aterrizó en el lugar del accidente y procedió a su evacuación sanitaria hacia la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Por su parte, el concejal Jesús Manuel Sevilla y la joven de 25 años, hija del edil, presentaban heridas de menor gravedad.

Ambos fueron trasladados en una ambulancia convencional al Hospital Río Carrión de Palencia, donde quedaron ingresados a la espera de su evolución. Las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil de Tráfico se personaron en el escenario del siniestro para hacerse cargo del atestado y regular el tráfico en la zona.

La noticia ha generado gran preocupación en el ámbito político local y regional, ya que María José Ortega acumula los cargos de senadora por la provincia de Palencia y alcaldesa de Aguilar de Campoo, una de las localidades más importantes de la comarca. Desde el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo no han facilitado por el momento un parte médico oficial sobre su estado, si bien se supo que su ingreso se produjo directamente en la UCI del hospital burgalés.

Este accidente se produce en un contexto de intensa actividad política para la alcaldía, tras la reciente conformación del Gobierno de Castilla y León, donde Vox obtuvo tres consejerías. La familia del concejal y la joven herida también ha recibido el apoyo institucional. Se desconoce por ahora la versión exacta de cómo se produjo la colisión, aunque todo apunta a un impacto lateral frontal.

La carretera PP-2201, una vía desecondaryaria de la red provincial palentina, no suele presentar un tráfico especialmente intenso, pero en la hora del accidente podrían circular vehículos de vecinos de las pedanías adyacentes. Los servicios de emergencia activaron el protocolo de actuación para accidentes con heridos, que incluye la movilización de un helicóptero sanitario dado el potencial gravedad de las lesiones de la pasajera principal.

La evacuación aérea permitió reducir los tiempos de traslado al hospital de referencia, el HUBU, que cuenta con uno de los servicios de medicina intensiva más completos de la comunidad. Pasadas varias horas desde el siniestro, ni elAyuntamiento ni la familia de la alcaldesa han emitido un comunicado detallado.

Se aguarda que en las próximas horas se ofrezca una actualización sobre su estado clínico, que podría determinar su disponibilidad para acudir a las próximas sesiones del Senado o de la corporación municipal. El concejal Sevilla y su hija, mientras tanto, evolucionan favorablemente según las primeras informaciones médicas. El accidente ha revivido el debate sobre la seguridad vial en carreteras secundarias de la provincia, que en los últimos años han visto reducido su mantenimiento debido a los recortes presupuestarios.

Vecinos de Menaza y Aguilar de Campoo han expresado su solidaridad con las víctimas a través de las redes sociales. La noticia ha sido recogida por todos los medios de comunicación regionales y nacionales, que siguen la evolución de la alcaldesa. El senador y alcaldesa, de 58 años, es una figura relevante del PP en la provincia de Palencia y gobernaba Aguilar de Campoo con mayoría absoluta.

Su accidente ocurre pocos días después de la toma de posesión del nuevo ejecutivo autonómico presidido por Alfonso Fernández Mañueco, en el que Vox obtuvo carteras importantes. El suceso, por tanto, trasciende lo puramente local para situarse en la actualidad política de la comunidad. La investigación judicial, si la hubiera, correspondería al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Aguilar de Campoo.

Pero al tratarse de un accidente de tráfico, la principal actuación la lidera la Guardia Civil de Tráfico, que deberá determinar las causas y dilucidar posibles responsabilidades penales o administrativas. De momento, el balance humano es el ya descrito: una herida grave trasladada en helicóptero y dos heridos leves en ambulancia. El accidente ha interrumpido la agenda pública de la alcaldesa, quien tenía previsto asistir a diversos actos institucionales en las próximas semanas.

Su ausencia podría forzar una delegación de sus funciones en el primer teniente de alcalde. Mientras, los servicios sanitarios del HUBU continúan con la atención de la paciente, cuya vida no corre peligro según algunas filtraciones, aunque las lesiones son serias. La UVI del hospital burgalés está especializada en la atención de pacientes politraumatizados. Se espera que en el transcurso del día se concrete el parte médico oficial que zanje los rumores.

La seguridad vial en carreteras como la PP-2201, que conecta Aguilar de Campoo con sus pedanías, se ha señalado en repetidas ocasiones como un reto para las instituciones, que deben compatibilizar el escaso presupuesto con el mantenimiento de la señalización y el asfaltado. El accidente de la alcaldesa Ortega puede suponer un punto de inflexión para que las administraciones revisen el estado de estas vías rurales.

La mandataria, recordemos, es senadora designada por la Cortes de Castilla y León, lo que le otorga representación en la Cámara Alta del Estado. Su ausencia en el hemiciclo podría afectar a la disciplina de voto del grupo popular en alguna votación ajustada.

No obstante, su recuperación es la prioridad absoluta para todos. El apoyo político ha sido unánime, con mensajes de ánimo llegados desde todos los partidos con representación en la provincia, incluyendo el PSOE y Vox. La familia política de la alcaldesa ha lamentado lo sucedido y ha deseado una pronta recuperación. El regreso desde Menaza, donde se celebró unaverbena o fiesta local, se realizaba en un turismo particular, no oficial.

Los investigacdores de accidentes de tráfico deberán reconstruir la dinámica del siniestro, así como recabar declaraciones de testigos, si los hay. La climatología no parece haber influido, ya que la tarde de sábado se presentaba despejada en la comarca de Campoo. El km 3 de la PP-2201 es un punto cercano a la entrada de Aguilar de Campoo desde la carretera que viene de Palencia capital.

La gravedad de la alcaldesa se debe probablemente al impacto directo en el lado del conductor. Ella viajaba en el asiento delantero. El vehículo sufrió daños considerables en la parte delantera y lateral. Los bomberos no tuvieron que intervenir para rescatar a los ocupantes, ya que pudieron salir por sus propios medios antes de la llegada de los sanitarios.

No obstante, la rápida activación del helicóptero medicalizado demuestra la gravedad inicial apreciada por los primeros intervinientes. La comunidad de Aguilar de Campoo, con unos 7.000 habitantes, está conmocionada por la noticia. La alcaldesa es una persona muy conocida y querida en el municipio. En su haber figura la gestión de proyectos de desarrollo rural y turístico.

Su accidente, por tanto, golpea no solo a su familia sino a todo un pueblo. Se espera que en las próximas horas el hospital Burgos emita un parte médico oficial que ofrezca certezas sobre su estado y pronóstico. Mientras, el equipo de gobierno municipal ha asumido la gestión diaria sin inconvenientes, según confirmaron a este medio fuentes consistoriales. La生活 continues, aunque con la preocupación añadida de tener a su máxima autoridad local hospitalizada en la UCI





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