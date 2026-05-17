Accidente de motocicleta y participación en elecciones andaluzas sin precedentes, OMS declara emergencia sanitaria y otras noticias recientes.

Nueva edición del diario, con noticias destacadas.

Un piloto de moto frances accidentado en la lucha por el liderazgo de la carrera siendo llevado en ambulancia al hospital. Según las últimas cifras, el 37,25% de la población ha participado en las elecciones de Andalucía compareciendo a las 14:00 horas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una 'emergencia de salud pública de importancia internacional' debido a una actual oleada de ébola en el Congo y en Uganda. Un conductor de 31 años con problemas psiquiátricos ha atropellado a ocho personas en Módena. La FAPE se ha adherido a la suspensión cautelar de la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso.

Un informe del ACNUR reveló que decenas de miles de migrantes son víctimas de esclavitud en internet.





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