Accidente con Alex Márquez en el GP de Cataluña MotoGP

Un grave accidente en el GP de Cataluña MotoGP obliga a interrumpir la carrera. El piloto español, Alex Márquez, tuvo que ser evacuado en ambulancia en repetidas ocasiones después de volarse por los aires, impactando con Pedro Acosta en la entrada de la curva diez.

Un grave accidente en el GP de Cataluña MotoGP obliga a interrumpir la carrera. El piloto español, Alex Márquez , voló por los aires muy cerca del muro de protección, después de impactar con Pedro Acosta , líder de la prueba y superado por un pinchazo.

El pinchazo en la KTM RC 16 de Pedro Acosta ha desencadenado un fuerte accidente en la entrada de la curva diez del español, que prácticamente se ha llevado a cabo por los aires muy cerca del muro de protección. El italiano Fabio Di Giannantonio también resultó involucrado en la caída al ser golpeado por algunas de las piezas de la moto de Alex Márquez.

Immediatamente Dirección de Carrera mostró una bandera roja para permitir al piloto ser atendido, mientras que Acosta llegó hasta su taller encima de la moto ayudado por varios rivales y con la rueda trasera de su KTM claramente deshinchada. Alex Márquez no perdió el conocimiento, pero tuvo que ser atendido por las asistencias médicas del campeonato en el mismo lugar donde se produjo el accidente, hasta donde llegó una ambulancia para poder trasladar al piloto al centro médico del circuito de Barcelona-Cataluña.

La carrera no había completado los dos tercios de la distancia reglamentaria, por lo que se procedió a una segunda salida para hacer trece vueltas en el orden en el que se encontraba la carrera al final de la vuelta once. En esta segunda salida no podían estar ni Alex Márquez, por los daños que se produjo en la caída, y el italiano Enea Bastianini, que se retiró mucho antes por problemas mecánicos en su motocicleta.

Desde el entorno del piloto de Cervera, como recogieron los micrófonos de DAZN, se trasladaron palabras tranquilizadoras sobre el piloto de Gresini. La responsable del accidente de Márquez, 눈에 fir la primera de las dos banderas rojas del Gran Premio. La segunda, por otro lado, se produjo tras una mala caída, pero no perdió la conciencia en ningún momento y toda la preocupación de su equipo se centró en la pierna izquierda del francés





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