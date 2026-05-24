Accident involving a 13-year-old girl and a bicycle electric shock

A 13-year-old girl suffered a severe brain injury after riding her new electric bicycle without a helmet. She was hit by a car and had to undergo surgery to remove part of her skull. The incident has sparked calls for stricter regulations and increased awareness of the risks associated with electric bicycles.

CNN — El día de Navidad, Jade Sharpe vio cómo su hija de 13 años, Kennedi Chandler, salía a probar por el vecindario de Indiana su nueva bicicleta eléctrica, capaz de alcanzar unos 32 km/h.

Sus padres tenían planeado conseguirle un elemento clave de seguridad. Pero no tuvieron el corazón para decirle que no cuando, en medio de un inusual clima cálido para la fecha, pidió salir a montar la bicicleta eléctrica que tanto había deseado… sin casco. Menos de dos horas después, la adolescente cayó violentamente al pavimento.

"Lo siguiente que recuerdo son luces intermitentes y luego… se te hunde el corazón. Simplemente lo sabes", dijo Sharpe a CNN.

"No me di cuenta de lo grave que era hasta que estuvimos en la ambulancia", dijo Sharpe. Aunque viven en un gran suburbio de la ciudad más grande del estado, no iban al hospital más cercano.

"Y ahí te das cuenta de que vamos al mejor centro de trauma que tiene Indianápolis, porque eso era lo que ella necesitaba". Kennedi sufrió una lesión cerebral traumática y pasó los siguientes 20 días hospitalizada, 14 de ellos en cuidados intensivos. Los médicos tuvieron que retirarle parte del cráneo para reducir la inflamación y el sangrado cerebral. Kennedi Chandler se recupera de la lesión cerebral traumática que sufrió.

"Esta cirujana", dijo Sharpe, "ha explicado cuántos accidentes de bicicletas ha atendido a lo largo de los años, y Kennedi tuvo suerte, muchísima suerte". Pero estas no son las bicicletas manuales de antes. Sus diseños son más estilizados. Sus neumáticos son más grandes.

Y, lo más importante, están equipadas con motores capaces de impulsarlas a velocidades superiores a los 48 km/h. Varios casos este año en California reflejan los riesgos. En Fresno, una niña de 13 años murió y otros dos menores resultaron gravemente heridos en dos accidentes distintos con bicicletas eléctricas, informó la policía.

En Garden Grove, un niño de 13 años murió tras tomar una curva a unos 56 km/h y chocar contra el separador central mientras conducía lo que las autoridades describieron como una motocicleta eléctrica. Y en Lake Forest, un adolescente de 14 años que hacía piruetas sobre una motocicleta eléctrica —capaz de alcanzar 90 km/h— atropelló y mató a un veterano de Vietnam de 81 años que regresaba caminando a casa tras trabajar como profesor suplente, informó la oficina del fiscal del condado Orange.

La madre del adolescente de Lake Forest —a quien los fiscales acusan de haber sido advertida previamente de que era ilegal que su hijo condujera la motocicleta eléctrica— ahora enfrenta un cargo de homicidio involuntario. Mientras tanto, el fiscal del condado Orange presentó este año cargos por poner en peligro a menores contra tres padres por permitir que sus hijos condujeran motocicletas eléctricas ilegalmente, y calificó esos vehículos como "armas letales".

A medida que suben los precios de la gasolina, muchas personas dentro de la comunidad ciclista han elogiado las bicicletas eléctricas como una alternativa ecológica y activa frente a otros medios de transporte. Pero la reciente ola de accidentes que involucran a niños y adolescentes —algunos conduciendo vehículos motorizados de alta potencia que legalmente no pueden usar— ha impulsado llamados a una mayor regulación en las vías, más transparencia entre vendedores y una revisión más cuidadosa de parte de los padres sobre lo que realmente conducen sus hijos.

Cuando un paseo en bicicleta termina en la sala de emergencias La médica de emergencias de Atlanta Darria Long se ha familiarizado demasiado con las lesiones relacionadas con bicicletas eléctricas en los últimos cinco a 10 años, incluidas lesiones cerebrales, fracturas, conmociones cerebrales, lesiones en el pecho, paros cardíacos e incluso muertes. Las familias que no comprendían la potencia de las bicicletas o vehículos motorizados que conducían sus hijos solían sorprenderse al terminar en una sala de emergencias, dijo la doctora.

"Pensaban que su hijo solo estaba haciendo algo divertido. Pensaban que al darle un casco quizá evitaban todas las lesiones, y luego quedan devastados, porque todos los padres aman a sus hijos y no quieren verlos heridos. Y simplemente no lo sabían", afirmó. Tras la lesión sufrida a finales de diciembre y semanas fuera de la escuela, Kennedi ahora está terminando su última ronda de terapia ocupacional, física y del habla.

Volvió a jugar fútbol y está emocionada por volver a montar bicicleta; esta vez, dijo su madre, con casco. Un niño de 13 años murió tras chocar una motocicleta eléctrica contra el separador central de una vía en Garden Grove, California, el 7 de mayo.

"Podría ser muchísimo peor de lo que imaginas", dijo Sharpe. "No es solo un hueso roto"





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