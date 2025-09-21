Accesorios españoles: De Elche y Zaragoza al éxito global en moda

Marcas españolas como PARIS/64 y Flabelus lideran la conquista del mercado internacional de accesorios con bolsos de lujo silencioso y bailarinas de diseño único, mostrando el éxito de la artesanía 'made in Spain'.

De Elche y Zaragoza al mapa mundial de la moda: los accesorios españoles conquistan el circuito internacional. Firmas como PARIS/64 y Flabelus demuestran que la artesanía y el diseño 'made in Spain' son un éxito global. En los últimos años, España se ha consolidado como un referente en el mundo de los complementos, con marcas que triunfan fuera de nuestras fronteras gracias a su estilo, calidad y una narrativa cautivadora.

PARIS/64, fundada por, ha logrado posicionar sus bolsos de lujo silencioso en el mercado internacional. Con más del 70% de sus ventas procedentes del extranjero, la marca se enfoca en la excelencia y la creación de un lujo atemporal. Presentar en la pasarela madrileña ha sido un hito importante, demostrando su crecimiento en los últimos seis años. Sus creaciones han conquistado a personalidades como Tamara Falcó y Nicky Hilton, y cuentan con su propia fábrica en Illueca, Aragón, donde dan empleo a 40 personas y buscan revitalizar la comarca del Aranda, manteniendo los oficios tradicionales y compitiendo en el mercado global con estándares éticos. La fabricación en España se considera un signo de diferenciación y distinción a nivel internacional.\Por otro lado, Flabelus, liderada por Beatriz, ha transformado sus bailarinas en un objeto de deseo a nivel mundial. Beatriz, con su espíritu emprendedor y creativo, ha sabido transmitir la tradición española a través de sus diseños. Su historia comenzó con la búsqueda de un zapato cómodo y elegante, y rápidamente se convirtió en un éxito. Cada par de bailarinas se inspira en personajes literarios, creando un universo donde los sueños se convierten en zapatos. Su última colección, inspirada en Sissi, emperatriz de Austria, ha debutado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, conquistando al público con su mezcla de fantasía y confort. El crecimiento internacional de Flabelus es imparable, con presencia en múltiples puntos de venta y una primera tienda permanente en el SoHo de Nueva York, además de una tienda en la calle Serrano. Estas dos marcas ejemplifican el momento de efervescencia que viven los accesorios y el calzado español en el panorama internacional.\El éxito de PARIS/64 y Flabelus pone de manifiesto la importancia de la calidad artesanal y el diseño 'made in Spain' en un mercado global saturado. Ambas firmas demuestran que la innovación, la creatividad y el respeto por la tradición son claves para conquistar el mercado internacional. Mientras PARIS/64 se centra en el lujo silencioso y la elegancia atemporal, Flabelus ofrece una experiencia única a través de sus bailarinas inspiradas en la literatura y la historia. Estas marcas no solo representan un triunfo para el sector de la moda española, sino también un ejemplo de cómo la artesanía y el diseño de calidad pueden competir y triunfar en el escenario mundial. La combinación de una identidad de marca fuerte, la atención al detalle y la adaptabilidad al mercado internacional son factores cruciales para su éxito. El futuro de los accesorios y el calzado español en el circuito internacional es prometedor, con marcas como estas liderando el camino





