Acceso a Sorteo del Cupón de la ONCE y Rec proba copaní

El Sorteo del Cupón de la ONCE es un sorteo de lotería español que se celebra en los viernes, y ofrece premios multimillonarios de 6,000,000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta. Además, contempla miles de premios menores entre los participantes.

El Sorteo del Cupón de la ONCE ha tenido lugar el viernes 22 de mayo de 2026 y ha correspondido al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.

En el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE, te avisan de la existencia de un premio y te facilitan información sobre cómo reclamar tu premio. Si has acertado la serie y las cinco cifras del número ganador del Cupón, en cada sorteo se reparten 134 premios de esta categoría.

También se reparte miles de premios menores entre los participantes, incluyendo premios de 40.000 euros a las cinco cifras y cantidades menores por coincidencias parciales. Si pierdes un cupón premiado de la ONCE, perdemos el derecho a cobrar el premio, por ello es importante conservar siempre el boleto en buen estado hasta después de comprobar los resultados oficiales





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