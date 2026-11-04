Acampada por la Vivienda exige mesa de negociación ante el Ayuntamiento de València

Los manifestantes solicitan al consistorio y la Generalitat dialogar sobre vivienda. Confirman preacuerdo con comercios y descartan violencia en la plaza.

La Acampada por la Vivienda de València ha intensificado su llamado de atención hacia las autoridades locales y autonómicas para que participen en la mesa de negociación prevista para este jueves. Los portavoces del colectivo han reiterado que sus demandas no son extremistas, sino medidas concretas que esperan ver ejecutadas en el futuro cercano para resolver la crisis habitacional.

Convocatoria de la Mesa de Diálogo

El grupo activista ha solicitado formalmente la presencia del Ayuntamiento de la ciudad, junto con representantes de la Generalitat y la Delegación de Gobierno, en la cita institucional programada para el próximo jueves. Hasta el momento, únicamente la representación del Ejecutivo central ha confirmado su asistencia a los medios de comunicación este miércoles, según se ha informado desde la plaza del Ayuntamiento. La permanencia de la acampada en la plaza está directamente vinculada al resultado de estas conversaciones políticas y a los compromisos que las distintas administraciones estén dispuestas a asumir.

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Posiciones y Reivindicaciones del Colectivo

Los líderes de la Acampada han dejado claro que no se trata de una postura confrontacional ni violenta, sino de una organización estructurada que defiende la no violencia como parte fundamental de su identidad como pueblo valenciano. Han subrayado que su objetivo es exponer un discurso político sobre la vivienda, más allá de la presencia física de las tiendas de campaña, y han asegurado que no piden nada inusitado, sino soluciones prácticas para un problema que afecta a todos los ciudadanos independientemente de quién gobierne.

Acuerdos Parciales con el Comercio Local

Tras las conversaciones mantenidas el martes entre portavoces de la acampada y representantes de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València, así como de Confecomerç, se ha alcanzado un preacuerdo para permitir la celebración de la Navidad en la plaza del Ayuntamiento. Los activistas han destacado su intención de garantizar que ni el comercio ni la reivindicación habitacional se vean perjudicados, bajo el lema de que sin habitantes no hay comercio, sin comercio no hay historia y sin esto no existe la ciudad real.

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Distanciamiento Crítico con la Alcaldesa

Los portavoces han replicado con firmeza las declaraciones de la alcaldesa, Mª José Catalá, quien insistió este miércoles en la necesidad de recuperar la normalidad en la plaza y negó conocer la convocatoria de la mesa. El colectivo ha indicado que, si la primera edil no asiste, negociarán con el resto de instituciones y representantes municipales, desvinculando la legitimidad del diálogo de la figura personal de la alcaldesa. Han criticado que se hable de normalidad cuando hace años que se pierden negocios centenarios y que València está siendo convertida en un simple decorado.

Estrategia Política y Futuro Inmediato

El colectivo ha aclarado que su situación es completamente independiente de la desocupación de la Puerta del Sol en Madrid, descartando cualquier comparación directa con los eventos ocurridos en la capital española. Si bien la decisión final sobre si levantan la acampada o no se tomará tras la mesa de negociación del jueves, han dejado abierta la posibilidad de continuar celebrando asambleas semanales incluso si deciden abandonar las tiendas. Esta estrategia busca mantener la presión política y la capacidad de diálogo sin renunciar a su presencia física en el centro de la ciudad.