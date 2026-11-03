Acampada 26S se reorganiza tras desalojo de Puerta del Sol y prepara huelga

Los portavoces de Acampada 26S confirman la permanencia en Madrid para reestructurar el movimiento y centrarse en la huelga del 11 de noviembre.

Cuatro portavoces de Acampada 26S leyeron un manifiesto junto a la estatua del Oso y el Madroño a mediodía para clarificar el rumbo actual de la movilización. Juanlu, uno de los representantes del movimiento, indicó en declaraciones recogidas por EFE que el objetivo es reorganizar el grupo y concentrar esfuerzos en la huelga general del 11 de noviembre.

Mensaje clave de la reestructuración interna

Los participantes confirmaron hoy que la reorganización implica mantener una presencia activa en Madrid, desmintiendo rumores de abandono total de la plaza. Juanlu explicó que en los próximos días se anunciarán cambios que modificarán la dinámica de la protesta para adaptarla a las nuevas estrategias de presión social.

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Desarrollo del acto reivindicativo en Sol

La concentración inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas y continuó con un pasacalles alrededor del campamento. Una banda interpretó una versión de Bella ciao adaptada a la crisis de la vivienda, mientras la multitud gritaba que el 100 % de los acampados se quedaban. El lema Ni gente sin casa, ni casas sin gente sigue siendo el eje central de sus demandas.

Contexto y demanda de vivienda social

El origen de la movilización fue el caso de una mujer de 87 años, el detonante que comenzó el pasado 26 de septiembre y simboliza la dificultad para acceder a una vivienda. Los asistentes exigen más vivienda pública y accesible, medidas contra los desahucios y mejoras en los servicios públicos para garantizar condiciones laborales dignas.

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Respuesta oficial y desalojo del espacio

Hugo del Prado, delegado de UIP de Jupol, describió el desalojo de Sol como un proceso rápido donde ahora está todo más o menos restablecido. La Delegación del Gobierno había advertido previamente que podría resultar legítimo poner fin a la concentración, lo que facilitó la intervención policial.

Impacto territorial y próximos pasos

La protesta ha logrado extenderse a otras 21 ciudades españolas y distintos puntos de Europa, según recoge el manifiesto leído por los portavoces. Los acampados insisten que su salida de la plaza no significa renunciar a las reivindicaciones, sino trasladar la actividad a los barrios.