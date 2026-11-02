Acampada 26S finaliza acampada tras huelga general y mudanza a barrios

Movimiento 26S anuncia fin de acampada y mudanza a barrios tras la huelga del 11 de noviembre. Reivindican lucha por vivienda y clase obrera sin órdenes gubernamentales.

El movimiento social conocido como Acampada 26S ha anunciado que comienza a ver su fin después de que la mayoría de las comisiones organizadoras hayan iniciado una huelga general prevista para el 11 de noviembre. Esta decisión estratégica se ha tomado tras recibir información de la Delegación del Gobierno, quien informó a la comisión de asesoría legal de la acampada sobre los riesgos y el contexto legal de las protestas continuas.

Decisión colegiada sin órdenes gubernamentales

Desde Acampada 26S, han comenzado lo que denominan la mudanza a los barrios para, comprendido como Movimiento 26S, según se detalla en el comunicado oficial del grupo. La organización ha reconocido expresamente que ninguna de estas decisiones fue ordenada por un órgano de gobierno central, sino que respondió a una percepción compartida por los participantes sobre la necesidad de cambiar la dinámica de protesta.

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Los participantes han aclarado que esta transición no significa que termine todo aquello que se ha construido durante el periodo de acampada. Por el contrario, las redes de apoyo, los vínculos sociales y las formas de organización que han surgido durante estos días se mantendrán activas para asegurar la continuidad del movimiento en las comunidades locales.

Reivindicaciones sobre vivienda y clase obrera

El movimiento ha destacado como objetivos clave la aprobación de dos Reales Decretos en materia de vivienda, una demanda urgente para muchas familias afectadas por la crisis habitacional. Asimismo, buscan movilizar todo el discurso público en torno al problema de la vivienda y la explotación de la clase obrera, poniendo el foco en las condiciones laborales y el acceso a un techo digno.

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Aunque el enfoque cambia, los acampados no ocultan su miedo a la amenaza de posibles disturbios y saqueos derivados de las nuevas convocatorias de la plataforma Blocus en diferentes puntos de España. Esta preocupación es especialmente notable en Madrid, teniendo en cuenta que la alerta en máxima no solo afecta a la zona de la milla de oro, sino también a establecimientos de la calle Alcalá.

Contexto de seguridad y otras noticias nacionales

En el ámbito de la seguridad ciudadana y la infraestructura, se ha restablecido al 100% el suministro eléctrico en La Palma tras sufrir, a primera hora de la mañana, un apagón eléctrico total que afectó a toda la isla. Este incidente se suma a otras preocupaciones nacionales, como el accidente de trenes en Toledo, donde Diego Marqueta, perito judicial, señaló que las cajas negras darán una idea precisa de lo que se comunicó durante el choque.

El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, Mario Samper, exigió que debe pararse la Red Nacional de Ferrocarriles para garantizar la seguridad. Renen está estudiando limitar la marcha a 40 km/h tras un fallo del sistema LZB que precedió al choque, mientras el Gobierno preparaba un decreto de ayudas para las víctimas de Urda, con 9 pacientes aún en la UCI.

Evolución del movimiento social y futuro

La transformación de la acampada en un movimiento de barrios refleja una estrategia madura para mantener la presión social de manera más dispersa y difícil de contener por las autoridades. Al alejarse de los centros simbólicos y adentrarse en los barrios, el movimiento busca crear una red más resiliente que pueda sobrevivir a las represalias legales y policiales habituales en las protestas urbanas masivas.

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Los organizadores enfatizan que la lucha por los derechos de la vivienda y la protección de la clase obrera sigue siendo prioritaria, utilizando las nuevas formas de organización comunitaria para sostener la demanda de cambios legislativos urgentes. La huelga general del 11 de noviembre se presenta como el último gran acto de unidad antes de esta nueva etapa de lucha local y persistente.