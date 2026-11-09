Academia de Televisión organizará los debates electorales del 29-N

El PSOE y el PP aceptan que la Academia de Televisión organice los debates de las elecciones generales del 29-N tras descartar la participación de RTVE y privados.

Los partidos políticos que disputarán las elecciones generales del 29 de noviembre han alcanzado un acuerdo para que la Academia de Televisión asuma la organización de los debates electorales entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Esta decisión pone fin al estancamiento provocado por el rechazo del Partido Popular a participar en encuentros dirigidos por la Corporación Pública de Radio y Televisión Española, conocida como RTVE.

El papel de la Academia de Televisión

La presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, recibió la confirmación oficial de los líderes de las formaciones más relevantes para que las instituciones cinematográficas y televisivas gestionen los encuentros. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, y Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, trasladaron su conformidad a Casado para que los debates se celebren en dicha institución. Ambos representantes políticos se han puesto a disposición de la Academia para cerrar las fechas exactas y los detalles logísticos de los encuentros.

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El conflicto con RTVE y los grupos privados

La dinámica de negociación se alteró cuando el Partido Popular manifestó su negativa a participar en cualquier encuentro organizado por RTVE. Ante esta postura, los socialistas propusieron que la Academia de Televisión asumiera la gestión de ambos debates previstos inicialmente. La formación popular, liderada por Alberto Núñez Feijóo, había solicitado formalmente la participación en dos debates a cuatro: uno en la corporación pública y otro en un grupo de comunicación privado, organizado por Atresmedia y Mediaset. Sin embargo, las fuentes 'populares' indicaron que Torró se mostró inflexible respecto a la idea de que los grupos de comunicación privados organizaran los debates.

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Posiciones del PSOE y el Partido Popular

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, instó a organizar el debate bilateral entre Feijóo y el candidato a la reelección, Pedro Sánchez, para la semana siguiente. Además, solicitó un segundo encuentro en el tramo final de la campaña electoral con la participación de los cuatro o cinco líderes de los principales partidos nacionales. Por su parte, el candidato socialista calificó de 'buena noticia' y 'positivo' el acuerdo, aunque señaló que aún no se habían cerrado las fechas definitivas. Sánchez afirmó en una entrevista en La Séptima que el Partido Popular estaba actuando como un veto contra los medios públicos, negando que su propia formación ejerciera tal presión.

La postura de Podemos y Sumar

Otra de las formaciones clave, Podemos, liderada por Ada Colau, ha confirmado su disposición a participar en todos los debates electorales propuestos. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, declaró en la red social X que la Academia de Televisión es la institución más autorizada para organizar el debate electoral estatal. Belarra destacó que, a diferencia de Atresmedia, que estaba vetando la participación de la alianza republicana de Irene y Gabriel, esperan que en la Academia impere el respeto a la pluralidad democrática. La formación de Colau aceptó la propuesta de la Academia para facilitar el consenso con las cuatro formaciones políticas implicadas en el proceso electoral.