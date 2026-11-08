AC Milan y Adidas firmarán acuerdo histórico en 2028 con ingresos de 50 millones

El AC Milan y Adidas cierran un contrato de diez años que inicia en 2028, elevando los ingresos anuales a 50 millones y superando a la Juventus en patrocinio deportivo.

El AC Milan y Adidas han formalizado una alianza estratégica que permitirá a la institución lombarda recuperar a su antiguo patrocinador textil a partir de la temporada 2028-2029. Este acuerdo de diez temporadas marca el fin de la etapa con Puma, vinculada al club desde 2018, y representa una operación financiera de gran envergadura para la entidad italiana. El retorno de la marca alemana a las canchas del San Siro busca revitalizar el valor de la marca, históricamente ligada a las victorias en la Liga de Campeones de 2003 y 2007.

Proyección Financiera y Crecimiento Inmediato

El acuerdo establecido garantiza al AC Milan unos ingresos anuales de 50 millones de euros, una cifra que supera significativamente los aproximadamente 30 millones obtenidos tras la renovación con Puma en 2022. Este nuevo contrato implica un incremento adicional de 20 millones por temporada, lo que corresponde a un aumento próximo al 67% respecto a las cifras acordadas en aquella ampliación previa. Con esta inversión, el club rossonerero se erigirá como el equipo de la Serie A con mayores ingresos procedentes de su proveedor de ropa deportiva.

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Superación de Competidores Directos

La nueva estructura financiera permite al club superar a sus principales rivales locales en este capítulo específico. La Juventus mantiene un vínculo actual con Adidas cifrado en 40,8 millones anuales, mientras que el convenio entre el Inter de Milán y Nike se sitúa en torno a los 30 millones por curso. Este salto cuantitativo posiciona al AC Milan en la cima económica del fútbol italiano en términos de patrocinio textil, consolidando su capacidad de atracción y retención de talento bajo el respaldo financiero de una alianza de largo plazo.

Evolución Reciente y Visión Futura

El fondo propietario del club lombardo ha observado una trayectoria ascendente en la última etapa. A lo largo del ejercicio 2025-2026, el AC Milan sobrepasó por primera ocasión los 100 millones de euros por conceptos de patrocinio, confirmando la evolución positiva de este capítulo financiero, aunque estas cifras recientes se vieron condicionadas por la ausencia en las competiciones europeas. La alianza con Adidas complementa otras vías abiertas para ensanchar los recursos económicos de la entidad, incluyendo negociaciones para ceder el nombre comercial del futuro recinto deportivo.

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Herencia Histórica y Éxitos Internacionales

La vuelta de Adidas recupera una relación histórica para los aficionados del Milan, ya que la firma alemana vistió al equipo en tres etapas anteriores, comenzando en 1979 cuando ganó su décimo campeonato de liga y la primera estrella al uniforme. Posteriormente, Adidas acompañó al equipo durante los ciclos de Arrigo Sacchi y Fabio Capello, con futbolistas considerados entre las generaciones más reconocidas del fútbol europeo. El periodo iniciado en 1998 quedó asociado a los títulos internacionales más destacados, incluyendo las Ligas de Campeones de 2003 y 2007 bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

El diseño del nuevo estadio, con un aforo previsto de 71.500 localidades, incluye áreas corporativas, galerías de tiendas y espacios de ocio concebidos para dinamizar la actividad del recinto al margen de los días de partido. Esta infraestructura, junto con la nueva alianza deportiva, busca asegurar la sostenibilidad económica del club. La colaboración histórica con figuras como Ronaldinho, David Beckham y Ronaldo, durante la era dorada de finales de los noventa y principios de los dos mil, sienta las bases para que el AC Milan recupere su estatus hegemónico tanto en el terreno de juego como en el mercado global.