El grupo AC Marca dispara su beneficio un 33% hasta los 38 millones de euros y refuerza su posición internacional con marcas como Sanytol y Ceys.

El grupo familiar AC Marca ha cerrado el ejercicio de 2025 con resultados financieros extraordinarios que consolidan su liderazgo en el sector de productos de cuidado personal y hogar. La compañía, con sede en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ha reportado unos ingresos totales de 474 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 14% respecto al periodo anterior.

Este desempeño financiero no solo acerca a la organización a la barrera psicológica de los 500 millones de euros en facturación, sino que también ha permitido un crecimiento del beneficio neto del 33%, alcanzando los 38 millones de euros. El resultado de explotación mostró una dinámica positiva similar, subiendo un 24% hasta los 53 millones de euros, evidenciando una mejora significativa en la eficiencia operativa del negocio.

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Estrategia de Crecimiento y Optimización

AC Marca atribuye este notable ascenso en sus cuentas a la convergencia de tres factores principales: el excelente rendimiento de sus centros productivos distribuidos internacionalmente, una política permanente y rigurosa de optimización de gastos, y una estrategia de márketing y red de ventas altamente efectiva. El consejo de administración ha destacado la salud y la solidez de sus marcas en el mercado, asegurando que la inversión constante en ellas es la clave del éxito.

El consejero delegado y presidente de AC Marca, Marcos Fernández, subrayó en la memoria anual que 2025 fue un año de fuerte desarrollo del negocio. Según sus declaraciones, la estrategia se centra en mantener marcas consolidadas que cuentan con un respaldo financiero y operativo continuo, garantizando así la competitividad frente a la competencia y la demanda fluctuante del consumidor.

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Desempeño por Categorías de Producto

El análisis detallado de las áreas de actividad revela que las marcas de cuidado personal experimentaron el incremento más pronunciado, con un crecimiento del 22% hasta alcanzar los 129 millones de euros en ingresos. No obstante, los detergentes y otros artículos para la limpieza del hogar continúan siendo el pilar fundamental de la compañía, copando la mayoría de las ventas con casi 250 millones de euros, lo que supone un aumento del 15%.

El portafolio de marcas de AC Marca incluye nombres reconocidos como Norit, Sanytol, Lactovit y Ceys, los cuales han logrado expandir su cuota de mercado gracias a esta diversidad de productos. La sinergia entre la línea de dermocosmética y los artículos de bricolaje y limpieza ha permitido al grupo diversificar sus fuentes de ingreso y reducir la dependencia de un único segmento productivo.

Expansión Internacional y Proyección 2030

AC Marca genera el 60% de su negocio fuera de España, vendiendo sus marcas en más de 70 países y manteniendo filiales activas en 13 naciones clave, entre las que destacan Alemania, Colombia y Estados Unidos. En el mercado estadounidense, la compañía reforzó su estructura el año pasado con la actividad de dos nuevas sociedades especializadas en la venta de productos dermocosméticos y de cuidado personal, operando principalmente a través del canal online.

Con una plantilla de más de 1.100 personas y siete centros productivos en España, Francia, República Checa y México, la empresa desveló en septiembre un plan estratégico para invertir 100 millones de euros hasta 2030. Esta inversión se destinará a la ampliación de sus capacidades productivas y logísticas, acompañada del lanzamiento de un nuevo centro de I+D en Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona, enfocado en líquidos, ceras, cosméticos y emulsiones.