Abuso de Temporalidad: Supremo establece criterios y multas en España

El Tribunal Supremo de España ha dictaminado sentencia al respecto, estableciendo una serie de criterios y multas para aquellos que quieran reclamar que un contrato temporal se convierta en fijo a pesar de estar dentro de los límites establecidos por la ley. Por un lado, establece que solo podrán reclamar ese derecho aquellos que hayan superado una oposición para empleo indefinido, sin plaza, y que posteriormente hayan encadenado un contrato temporal. Por otro lado, ha modificado los plazos máximos de tiempo para considerar abuso de temporalidad, estableciendo tres años para este caso en concreto.

La realidad de miles de profesionales temporales en el sector público: connectar varios contratos en forma de interino eterno, sin posibilidad de ser convertidos en fijos.

Sin embargo, el Supremo recientemente ha dictaminado sentencia, estableciendo que los contratos temporales no ajustados a la ley serán considerados como abuso de temporalidad. Un candidato con una prueba selectiva pero sin plaza y con contratos temporales puede reclamar su conversión en fijo si lo encadena por tres años, lo que daría lugar a una situación de abuso de temporalidad.

No todos los temporales del sector público pueden ser fijos, pero sí aquellos que hayan aprobado una prueba selectiva y no obtuvieron plaza. Las ventajas de ser fijo son estabilidad laboral, contratos indefinidos con posibilidad de extinción solo por voluntad del personal o por despido legal, y menores dificultades para trámites como alquileres y hipotecas. Los contratos temporales son abusivos cuando duren más de tres años por vacante.

Legalmente, cuando se produce la extinción de una relación laboral abusiva, el empleado tiene derecho a dos indemnizaciones: la indemnización extintiva y la indemnización compensatoria por abuso de temporalidad





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