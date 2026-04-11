Absuelven a un hombre que abofeteó a su pareja para evitar que se arrojara por un balcón

El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz absuelve a un hombre acusado de agredir a su pareja para evitar que se suicidara. La sentencia reconoce la intención del acusado de proteger la vida de la mujer, que sufría alucinaciones y pretendía lanzarse desde el balcón.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz ha emitido una sentencia de absolución para un hombre acusado de agredir a su pareja. Los hechos se remontan a mayo de 2024, en la localidad de San Vicente de Alcántara, donde el hombre actuó para impedir que su pareja, en un estado de alteración mental, se arrojara desde el balcón de su vivienda.

La decisión judicial, basada en la valoración de las pruebas y testimonios, reconoce la intención del acusado de salvaguardar la integridad física de la mujer, calificando su acción como un acto motivado por la necesidad de evitar un mal mayor. La sentencia ha sido dictada tras un proceso que incluyó la denuncia de la mujer, una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la solicitud del Ministerio Fiscal de una pena de un año de prisión para el hombre, bajo la acusación de un delito de lesiones en el contexto de violencia de género. El tribunal ha analizado minuciosamente las circunstancias del incidente, determinando que el objetivo primordial del acusado no era causar daño, sino evitar un desenlace fatal. \Según la sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, los acontecimientos se desencadenaron cuando el hombre se disponía a descansar durante una siesta. Fue entonces cuando la hija menor de la mujer alertó sobre el estado de la madre, quien sufría alucinaciones y creía ver serpientes. En ese momento, la mujer entró en la habitación e intentó arrojarse por el balcón de la primera planta, impulsada por su estado de alteración. El hombre, al percatarse de la situación, reaccionó rápidamente. Primero, cerró la puerta de acceso al balcón con fuerza, llegando a romper parte de la cristalería. Posteriormente, le propinó una bofetada a su pareja, con la intención de hacerla reaccionar y que volviera a la realidad. El juzgado ha concluido que esta acción, aunque aparentemente agresiva, estaba motivada exclusivamente por la necesidad de evitar que la mujer se lanzara al vacío, con las graves consecuencias que ello implicaría. La sentencia subraya que el acusado actuó en estado de necesidad, causando un daño menor (contusiones) en comparación con el peligro inminente de una caída desde el balcón. \Durante el proceso judicial, la mujer declaró haber sufrido un ataque de ansiedad, que le provocó pérdida de control y alteración de la conciencia y la percepción espacio-temporal, pero negó haber sufrido un brote psicótico. Su pareja, por su parte, reconoció haberle dado una bofetada, pero argumentó que este acto se produjo en el contexto de un forcejeo, con el propósito de calmarla y evitar que se precipitara por el balcón. El letrado Fernando Cumbres, defensor del acusado, basó su argumentación en la eximente del estado de necesidad, logrando convencer al tribunal de la ausencia de intencionalidad lesiva por parte de su cliente. La absolución del hombre pone de manifiesto la importancia de analizar cuidadosamente las circunstancias que rodean a cualquier incidente, especialmente aquellos que involucran a personas en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de una persona sufriendo un episodio de alteración mental. Este fallo judicial destaca la primacía de la protección de la vida y la integridad física, incluso cuando las acciones emprendidas, en apariencia, pudieran ser interpretadas como agresiones. La absolución sirve como un recordatorio de que la justicia debe evaluar el contexto y la intención de los actos, considerando las circunstancias extraordinarias que puedan influir en ellos





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