Absueltos los acusados por el caso de los sobornos en Angola

La Audiencia Nacional ha exonerado a quince personas y tres empresas de los cargos de corrupción relacionados con la construcción de un mercado mayorista en Luanda, Angola, al no encontrar pruebas de sobornos que afectaran las adjudicaciones.

La Audiencia Nacional ha dictaminado la absolución de quince individuos y tres empresas involucradas en un caso de presunta corrupción relacionado con la construcción de un mercado mayorista en Luanda , Angola .

La investigación se centró en la posible comisión de sobornos a través de la empresa pública Mercasa para asegurar el contrato de construcción. Tras un exhaustivo análisis de las pruebas presentadas, el tribunal concluyó que no existen evidencias suficientes que demuestren la existencia de sobornos que pudieran haber viciado los procesos de adjudicación.

La sentencia, emitida este martes, libera a todos los acusados de los cargos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal. Entre los absoltos se encuentran figuras prominentes como María Jesús Prieto, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana, y el empresario José Herrero de Egaña, junto con las empresas CMIC, Incatema Consulting y Toy Cincuenta.

El caso se remonta a 2022, cuando el juez de instrucción Santiago Pedraz decidió enviar a juicio a los acusados, basándose en la sospecha de que habían realizado pagos o sobornos a autoridades y funcionarios angoleños con el objetivo de obtener el contrato para la construcción del mercado mayorista en Luanda entre 2006 y 2016. Se alegaba que una parte de los fondos destinados al proyecto había sido desviada para fines ilícitos.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha establecido que las obras se llevaron a cabo 'conforme a Derecho', sin que el consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) haya destinado dinero, directa o indirectamente a través de terceros, para influir indebidamente en las autoridades y funcionarios angoleños o para realizar acciones contrarias a la legislación vigente. El tribunal enfatizó que no se ha podido demostrar la existencia de sobornos que hayan afectado la integridad de los procesos de adjudicación, más allá de meras especulaciones e hipótesis sin fundamento.

La sentencia detalla que no se ha acreditado ningún aspecto ilícito en el diseño, construcción, instalación y operación del mercado de abastecimiento, la plataforma logística de alimentos o cualquier otra estructura de distribución comercial alimentaria contratada por el Gobierno angoleño. La Audiencia Nacional también examinó la figura de Oliveira Tabeira Pinto, un comisionista actualmente prófugo de la justicia, y determinó que no se ha demostrado que haya recibido fondos del consorcio CMIC para cubrir gastos de regalos, viajes y alojamiento de funcionarios angoleños.

A lo largo de un extenso documento de 424 páginas, el tribunal analizó minuciosamente las declaraciones de los acusados, los testimonios de los testigos y los informes periciales presentados. En este proceso, el tribunal cuestionó la información proporcionada por las acusaciones, especialmente la fiscalía, señalando que la proliferación de datos, en lugar de aclarar los hechos, dificultó la comprensión de las cuestiones planteadas.

La sentencia destaca que los informes periciales presentados por las defensas, que argumentaban la ausencia de motivos ocultos en las transacciones de los acusados, fueron 'más contundentes' que las pruebas presentadas por la fiscalía. Se concluye que existe una 'carencia de pruebas sustanciales' para respaldar las acusaciones, especialmente cuando los peritos de la fiscalía se basaron principalmente en los informes de la Guardia Civil y utilizaron datos de un período anterior al considerado por los peritos de las defensas.

Además, la Sala observó una 'desmesurada demonización' de las comisiones acordadas en los contratos, teniendo en cuenta que Angola acababa de salir de una guerra civil y que sus estructuras legales y convencionales eran rígidas. El tribunal consideró 'lógico' que los participantes en los contratos aseguraran sus emolumentos o remuneraciones en un contexto tan particular.

Finalmente, la Sala determinó que no se puede establecer que la creación y supervivencia del CMIC estuvieran motivadas por la intención de los acusados de eludir responsabilidades penales





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