Abordador Capital lanza un nuevo vehículo para la distribución alimentaria

El holding familiar controlado por Gregorio Bontoux-Halley ha lanzado un nuevo vehículo para la distribución alimentaria, con la intención de invertir 20 millones de euros en un plazo de tres años. La estrategia de la compañía se centrará en la consolidación de cadenas regionales de supermercados y el apoyo a modelos de proximidad y sostenibilidad.

El holding familiar controlado y liderado por Gregorio Bontoux-Halley , empresario español descendiente de los fundadores de Carrefour, ha puesto en marcha un nuevo vehículo centrado en la distribución alimentaria .

Con este fondo, Abordador Capital prevé invertir 20 millones de euros en un plazo de tres años. La estrategia de la firma inversora en el sector tendrá como ejes la consolidación de cadenas regionales de supermercados con potencial de crecimiento y el apoyo a modelos de proximidad y sostenibilidad alineados con las nuevas exigencias de los consumidores.

Para lanzar el nuevo proyecto, Abordador ha fichado a Fernando Oteiza, un ejecutivo con experiencia en empresas de distribución, la última de ellas la catalana Ametller Origen, donde era director de personas y operaciones. La compañía ha nombrado consejero delegado al abogado David Avilés, que ya era director de inversiones. Con este nuevo movimiento, Abordador Capital quiere reforzar su capacidad de gestión y acelerar su ritmo inversor, hasta alcanzar en dos años un volumen de 100 millones de euros.

Con el mismo objetivo, la compañía ha incorporado a su consejo asesor a José María Folache, exdirectivo de El Corte Inglés y Carrefour España -entre otras empresas-, y a Ignacio González, presidente de Aecoc y ex-CEO de Campofrío y Nueva Pescanova. Abordador Capital participa también en empresas como la cadena de restauración Can Pizza o las inmobiliarias P5 y P6 Barcelona Real Estate.

La compañía tiene sede en Luxemburgo y oficinas en Madrid y Barcelona, y prevé invertir en cadenas ya operativas o impulsar nuevos proyectos en el sector. Con esta nueva etapa, la familia de Gregorio Bontoux-Halley mantendrá su función como inversor de referencia, mientras que David Avilés asumirá la responsabilidad de la gestión diaria de la empresa





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