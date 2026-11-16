El letrado Antonio de Lamo, candidato de FE-JONS, genera indignación al asistir a la gala del ICAIB con insignias de Núcleo Nacional y publicar discursos de odio antisemitas y franquistas.

La presencia del abogado Antonio de Lamo García en un acto institucional del Colegio de Abogados de Ibiza y Formentera (ICAIB) ha desatado una fuerte polémica tras revelarse que el letrado asistió a la ceremonia luciendo la insignia del grupo neonazi Núcleo Nacional. El incidente ocurrió durante el evento celebrado el pasado 23 de octubre en la sede ibicenca de la Universitat de les Illes Balears (UIB), donde De Lamo recibió un reconocimiento por sus 25 años de pertenencia a la corporación jurídica junto a otros compañeros.

Símbolos de odio y discursos de extrema derecha

Las fotografías difundidas inicialmente por los canales oficiales del Colegio mostraron a Antonio de Lamo con un polo oscuro que exhibía claramente el escudo de Núcleo Nacional, una organización con conexiones neonazis. Immediatamente, el órgano colegial retiró las imágenes tras advertir la simbología que vestía el letrado, quien es número nueve de la candidatura de Falange Española de las JONS (FE-JONS) en las elecciones municipales de 2023 en Palma. La publicación de estas imágenes ha provocado la condena generalizada por la exhibición pública de elementos asociados a posturas fascistas.

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Propaganda antisemita y glorificación franquista en redes

Además de la insignia física, Antonio de Lamo difunde sistemáticamente mensajes de odio en sus redes sociales, combinando ultranacionalismo español, integrismo católico y teorías conspirativas antisemitas. En sus perfiles de Instagram y Facebook publica proclamas como Arriba España y arriba Núcleo Nacional, así como Rojo de mierda muerto, español contento, un mensaje que repite cada vez que fallece algún miembro de la desaparecida ETA o figuras como Fidel Castro. También ha publicado carteles que sustituyen la palabra Huelga por Vuelva general, acompañados de la imagen de Francisco Franco.

Ataque directo a la democracia y la Constitución

La actividad digital de De Lamo va más allá de la simbología, incluyendo ataques ideológicos directos contra las instituciones españolas. En textos publicados, califica la Constitución de falsa y la acusa de estar infectada de propaganda judeomasónica, atribuyendo la implantación del sistema político a una supuesta judería internacional. Define a la España constitucional como España de Satán, declarando que no merece ni respeto ni obediencia, y exhorta explícitamente a su aniquilación y destrucción, conectando la religión católica con la nostalgia imperial y el rechazo al pluralismo democrático.

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Contexto de operaciones policiales y relaciones con el grupo

La polémica surge en un momento de alta tensión con la operación policial de gran alcance desarrollada recientemente contra Núcleo Nacional. Anteriormente, en mayo de 2026, una publicación identificaba a Antonio de Lamo junto a Manel Honorato Cateura y Enrique Bonnin Geuzinge como integrantes activos del movimiento en las Islas Baleares. La coincidencia de fechas entre la gala del ICAIB y las actuaciones judiciales ha intensificado el escrutinio sobre la compatibilidad de estas afiliaciones con los códigos deontológicos de la abogacía.

Reacciones y búsqueda de respuestas institucionales

El medio elDiario.es ha intentado contactar sin éxito con el letrado para preguntar si considera compatible exhibir públicamente la simbología de una organización fascista con el respeto a las resoluciones judiciales. La pregunta centra en si estas exhibiciones contribuyen a normalizar el discurso de la extrema derecha bajo una sensación de impunidad. Mientras tanto, el Colegio de Abogados ha tomado distancia oficial del contenido propagandístico de uno de sus miembros, buscando preservar la integridad institucional tras la retirada de las fotos del acto.