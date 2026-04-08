Abierto el plazo de solicitud para las escuelas infantiles de Madrid (0-3 años) para el curso 2026-2027

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo de inscripción para las escuelas infantiles del curso 2026-2027, ofreciendo más de 4.000 plazas en diferentes distritos. Conoce los plazos, requisitos y cómo realizar la solicitud para asegurar la plaza de tus hijos.

El plazo para la presentación de solicitudes de admisión para el curso escolar 2026-2027 en los centros de Educación Infantil de 0 a 3 años de Madrid ya se encuentra abierto desde el pasado lunes 6 de abril. Esta etapa, aunque no obligatoria, es fundamental tanto para el desarrollo educativo de los niños como para facilitar la conciliación laboral de las familias madrileñas. Para el próximo curso, se han ofertado un total de 4.

131 plazas vacantes distribuidas en diversos distritos de la capital, lo que representa una oportunidad significativa para las familias que buscan una educación de calidad y un entorno seguro para sus hijos. La distribución de plazas por distrito es la siguiente: Arganzuela 179, Barajas 180, Carabanchel 124, Centro 229, Chamartín 76, Chamberí 48, Ciudad Lineal 213, Fuencarral-El Pardo 348, Hortaleza 360, Latina 237, Moncloa-Aravaca 159, Moratalaz 128, Puente de Vallecas 152, Retiro 104, Salamanca 111, San Blas-Canillejas 384, Tetuán 232, Usera 132, Vicálvaro 280, Villa de Vallecas 220 y Villaverde 234.\El horario de funcionamiento de las escuelas infantiles durante el curso 2026-2027 será de 9:00 a 16:00 horas, con la posibilidad de ampliarlo de 7:30 a 17:30 horas. Esta ampliación horaria, sumada a la gratuidad del servicio, excepto la cuota del comedor, representa un apoyo valioso para las familias que necesitan compaginar su vida laboral y familiar. Es importante destacar que el plazo para la presentación de solicitudes finaliza el viernes 17 de abril. Por lo tanto, las familias interesadas deben prestar especial atención a las fechas clave del proceso de admisión, que incluyen la publicación de las listas provisionales el 11 de mayo, el período de reclamaciones del 12 al 14 de mayo, la publicación de las listas definitivas para necesidades educativas especiales (NEE) el 1 de junio, y la publicación de las listas definitivas (ordinarias) el 9 de junio. La matriculación de los niños admitidos comenzará a partir del 10 de junio. Además, se permite la aportación de documentación adicional hasta el 14 de mayo, o hasta el 18 de mayo en caso de NEE.\El Ayuntamiento de Madrid facilita el proceso de solicitud, permitiendo que se realice tanto de forma presencial como telemática. La solicitud telemática se puede realizar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid, lo que requiere DNIe, certificado electrónico, Clave PIN o clave permanente. Para la solicitud presencial, se puede acudir a la escuela elegida como primera opción, a las oficinas de registro del Ayuntamiento o a través de las demás formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La documentación requerida para la solicitud incluye el impreso de solicitud, el Anexo I (firmado por el progenitor que no firma la solicitud), en caso de no nacidos, certificado médico con fecha probable del parto, en caso de divorcio y/o separación, la sentencia judicial y convenio regulador ratificado por el juez donde conste la custodia del menor o certificado de relaciones paternofiliales, y la acreditación de todos los miembros que componen la unidad familiar. Cada familia debe presentar una única solicitud por hijo, dirigida al centro elegido en primer lugar, pudiendo seleccionar un máximo de cuatro escuelas por orden de preferencia. Las escuelas infantiles están destinadas a niños y niñas nacidos en 2024, 2025 y 2026, o en 2023 que necesiten continuar en el Primer Ciclo de Educación Infantil por razones justificadas. Pueden solicitar plaza los padres, madres, tutores/as o representantes legales de los menores residentes en el municipio de Madrid o que prevean residir antes del inicio del curso, así como aquellos que, no residiendo en Madrid, tengan otro hijo escolarizado en escuelas municipales para el curso 2026/2027 o que trabajen en la escuela solicitada





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