Abiertas las inscripciones para el primer circuito mundial de Hyatlón, la nueva disciplina híbrida de carrera y entrenamiento funcional impulsada por la FETRI

El Hyatlón, una modalidad deportiva que combina carrera a pie con estaciones de entrenamiento funcional de alta intensidad, inicia su primer circuito mundial con cuatro sedes en España. La Federación Española de Triatlón promueve esta disciplina para ampliar la participación en deportes híbridos.

Se han abierto las inscripciones para las sedes oficiales del primer circuito mundial de Hyatlón , una nueva disciplina que combina carrera a pie con estaciones de entrenamiento funcional de alta intensidad.

Esta iniciativa está impulsada por la Federación Española de Triatlón (FETRI) y busca ampliar la base de participación deportiva mediante un formato dinámico y accesible. Las ciudades seleccionadas como sedes son Madrid, La Nucía, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza, cada una de las cuales ofrecerá un entorno competitivo diferenciado, aprovechando instalaciones deportivas de referencia, espacios feriales y eventos de proyección nacional e internacional.

La plataforma digital del proyecto centraliza toda la información técnica, el reglamento, el calendario y el acceso directo a la inscripción para las cuatro pruebas del circuito. El Hyatlón presenta una estructura abierta y versátil, diseñada para facilitar la participación de deportistas de distintos niveles y provenientes del triatlón, el running y el fitness funcional. Se incorporan diferentes distancias y niveles de exigencia, permitiendo una experiencia progresiva desde la iniciación hasta el alto rendimiento.

Esta disciplina se enmarca en la creciente tendencia internacional de los deportes híbridos, que combinan resistencia, fuerza y capacidad funcional en formatos de alta intensidad. Con este lanzamiento, la FETRI impulsa un modelo competitivo que busca ampliar el ecosistema del triatlón hacia nuevos perfiles deportivos y formas de participación. La primera edición cuenta con cuatro sedes, inscripciones ya activas y una estructura digital propia, consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos del nuevo deporte híbrido a nivel mundial.

La Federación Española de Triatlón ha puesto en marcha este proyecto junto a marcas colaboradoras como Marca, Suzuki, Joma, Matrix Fitness y 226 ERS. Cabe señalar que la página web incluye una política de cookies y tratamiento de datos personales, mediante la cual se solicita el consentimiento expreso del usuario para el tratamiento de sus datos con fines de registro, prospección de marketing y envío de información publicitaria, tanto de productos y servicios de SPORT LIFE IBERICA S.A.

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