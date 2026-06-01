Abelardo de la Espriella, el 'Tigre' que sorprende a Colombia

El candidato libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años se medirá en segunda vuelta con el izquierdista Iván Cepeda. Su trayectoria y propuestas han generado dudas y críticas.

El candidato Abelardo de la Espriella, conocido como ' Tigre ', ha sorprendido a todos al obtener el mayor número de votos en la primera ronda de las presidenciales de este domingo en Colombia .

De la Espriella, un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años, se medirá en segunda vuelta con el izquierdista Iván Cepeda. El triunfo de De la Espriella ha generado entusiasmo en sectores del conservadurismo local, pero ha despertado inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical.

La trayectoria de De la Espriella también genera dudas, especialmente su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela, y su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia. De la Espriella ha intentado desmarcarse de sus antiguos clientes argumentando que su firma de abogados dejó de representarlos en ciertas ocasiones, pero su papel en estos casos ha dejado una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

Además, De la Espriella ha sido criticado por su vida de lujo, que contrasta con su infancia austera. Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de 'outsider' para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del 'abismo petrista' o, en su defecto, del 'comunismo hispanoamericano'





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