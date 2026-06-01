Abelardo de la Espriella, un candidato presidencial colombiano de extrema derecha, se autodefine como un 'furibista' uribista, un seguidor apasionado del expresidente Álvaro Uribe. Aunque Uribe no lo apoyó en la primera vuelta, ahora respaldará a De la Espriella en la contienda contra Iván Cepeda, un filósofo de izquierda.

Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial colombiano de extrema derecha , se autodefine como un 'furibista' uribista, un seguidor apasionado del expresidente Álvaro Uribe . Aunque Uribe no lo apoyó en la primera vuelta, ahora respaldará a De la Espriella en la contienda contra Iván Cepeda , un filósofo de izquierda.

La similitud entre ambos candidatos es notable, ya que ambos vienen de élites rurales, son conservadores en lo cultural y capitalistas en lo económico. Sin embargo, De la Espriella representa una nueva derecha, más similar a la de Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei que a la tradicional derecha colombiana. Esta nueva derecha se caracteriza por su énfasis en la seguridad, la oposición a la guerrilla y el comunismo, y la reducción del Estado.

De la Espriella propone construir megacárceles, fortalecer a los militares y acabar con las negociaciones de paz con grupos armados. También se declara en contra del aborto, la eutanasia y la adopción homoparental, y ha sido acusado de colaborar con el paramilitarismo. A pesar de sus posiciones radicales, De la Espriella se presenta como un candidato moderado y ha sido calificado como 'independiente' por su falta de afiliación a un partido político.

Sin embargo, su perfil ideológico es el de una extrema derecha, que busca acabar con las instituciones y la casta política tradicional. La elección entre De la Espriella y Cepeda será un referéndum sobre la dirección que tomará Colombia en el futuro





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