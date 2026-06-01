Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial de junio

El empresario Abelardo de la Espriella ganó la primera ronda con 43,74 % de los votos, mientras que el senador Iván Cepeda obtuvo 40,90 %. Con la segunda vuelta el 21 de junio, la contienda se perfila entre una derecha emergente, respaldada por figuras como Álvaro Uribe y Paloma Valencia, y una izquierda que busca seguir la línea de Gustavo Petro. Analistas advierten que la seguridad, la experiencia y la capacidad de absorber el voto de los candidatos eliminados serán determinantes para el resultado final.

En Colombia el próximo presidente será decidido en una segunda vuelta que se celebrará el 21 de junio, una contienda que ha polarizado al país entre una derecha emergente y una izquierda que aspira a continuar el proyecto del actual mandatario.

En la primera ronda, celebrada el domingo, el empresario y penalista Abelardo de la Espriella logró una sorprendente victoria con el 43,74 % de los votos, superando las proyecciones de las encuestas que lo ubicaban en segundo lugar. Por su parte, el senador Iván Cepeda, heredero ideológico del expresidente Gustavo Petro y hijo de un dirigente comunista asesinado por el Estado, obtuvo el 40,90 % y quedó en la segunda posición, pese a que los sondeos lo apuntaban como favorito.

La diferencia de votos deja a más de ocho puntos porcentuales de electores indecisos, entre los que se encuentran los seguidores de la senadora Paloma Valencia (6,9 % del sufragio) y del exalcalde centrista Sergio Fajardo (4,2 %). Ambos candidatos han señalado que, si sus simpatizantes deciden apoyar a De la Espriella, el candidato derechista tendría una ventaja decisiva para arrebatar la presidencia, mientras que una mayor movilización de los votantes de Cepeda podría mantener la balanza a favor de la izquierda





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