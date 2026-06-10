Abejas sobreviven bajo el agua durante la diapausa

Un grupo de investigadores ha analizado las abejas de este tipo y ha descubierto que pueden sobrevivir en condiciones extremas como la inundación. A través de la generación de energía sin oxígeno, las abejas pueden acumular lactato en su organismo y así sobrevivir durante episodios prolongados de inundación.

La capacidad de las abejas de sobrevivir bajo el agua durante la diapausa ha sido objeto de estudio por un grupo de investigadores. Se introdujo a reinas sanas en cámaras de respirometría donde se simuló una inundación real.

Aunque su metabolismo se redujo drásticamente durante la diapausa, los experimentos detectaron que las abejas siguen respirando en condiciones de inmersión. Esto se logra a través de la generación de energía sin oxígeno, lo que provoca la acumulación de lactato en su organismo. Este compuesto aumenta durante los días de inmersión y les permite sobrevivir durante episodios prolongados de inundación. Los autores del estudio destacan que esta capacidad fisiológica de las reinas de abejorros es clave por dos razones principales.

Por un lado, porque les permite sobrevivir como especie conforme cambian las estaciones. Por otro lado, los hallazgos sugieren que esta capacidad de inmersión podría ayudarlas en contextos ambientales donde los cambios climáticos sean más intensos. La pregunta de cómo sobrevivirán las especies a la crisis climática sigue sin tener una respuesta universal, pero existen casos paradigmáticos que ya están dando que hablar entre los científicos.

Es el caso, por ejemplo, de las abejas de este tipo que ya están demostrando su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. En invierno, a diferencia de la primavera, estos insectos están enterrados bajo tierra y entran en un periodo de diapausa que dura entre seis y nueve meses. Durante este periodo, las reinas son vulnerables a los encharcamientos, ya que la lluvia y el deshielo inundan sus madrigueras, que son poco profundas.

Sin embargo, las abejas han desarrollado una estrategia para sobrevivir en estas condiciones extremas. A través de la generación de energía sin oxígeno, las abejas pueden acumular lactato en su organismo y así sobrevivir durante episodios prolongados de inundación. Esta capacidad fisiológica de las reinas de abejorros es clave por dos razones principales. Por un lado, porque les permite sobrevivir como especie conforme cambian las estaciones.

Por otro lado, los hallazgos sugieren que esta capacidad de inmersión podría ayudarlas en contextos ambientales donde los cambios climáticos sean más intensos. La pregunta de cómo sobrevivirán las especies a la crisis climática sigue sin tener una respuesta universal, pero existen casos paradigmáticos que ya están dando que hablar entre los científicos. Es el caso, por ejemplo, de las abejas de este tipo que ya están demostrando su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas





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