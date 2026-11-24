Dos provincias peruanas aprueban la Declaración de los Derechos de las Abejas Amazónicas sin Aguijón, un hito legal impulsado por Rosa Vásquez Espinoza y Earth Law Center.

Perú ha establecido un precedente jurídico mundial sin precedentes al reconocer por primera vez los derechos legales de las abejas sin aguijón. Esta decisión extraordinaria fue adoptada por dos gobiernos municipales en el corazón de la selva amazónica, marcando un cambio fundamental en la protección ambiental del país.

Historia legal de las abejas amazónicas

La iniciativa comenzó con un informe de Rosa Vásquez Espinoza sobre la necesidad de proteger a estos insectos polinizadores vitales. Espinoza, bióloga química y fundadora de Amazon Research Internacional, lideró una coalición que incluyó a grupos indígenas y organizaciones conservacionistas para redactar la legislación.

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La Declaración de los Derechos de las Abejas Amazónicas sin Aguijón fue aprobada inicialmente en la provincia de Satipo en octubre de 2025. Posteriormente, la provincia de Nauta siguió su ejemplo en enero de 2026, consolidando el marco legal en la región de Loreto.

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Impacto de los derechos de la naturaleza

La legislación otorga a estas abejas el derecho a existir, prosperar y vivir en un medio ambiente saludable libre de pesticidas y contaminantes. Espinoza definió este enfoque como dar voz a quienes no la tienen, asegurando que las abejas tengan representación legal frente a amenazas externas.

La aprobación refleja un movimiento internacional creciente que busca reconocer los derechos de la naturaleza. Este cambio permite que organizaciones y líderes indígenas demanden violaciones en los tribunales peruanos, integrando la sabiduría asháninka en el marco jurídico actual.