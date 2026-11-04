Abdul El-Sayed, primer senador musulmán de EE.UU., rompe récords en Michigan

El médico demócrata Abdul El-Sayed se convierte en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos tras una polarizada campaña en Michigan, superando el apoyo del expresidente Barack Obama y figuras progresistas.

Abdul El-Sayed ha trascendido la barrera histórica al convertirse en el primer senador musulmán de la historia de los Estados Unidos, una victoria que sella una de las campañas más polarizadas del reciente calendario electoral norteamericano. El médico demócrata, nacido en 1984 en Rochester Hills, un suburbio de Detroit, ha logrado este escaño en el estado de Michigan tras superar un estrecho margen en las primarias internas y derrotar al candidato republicano Mike Rogers en las elecciones de mitad de mandato.

Mecanismo de la victoria y contexto demográfico

La victoria de El-Sayed se consolidó el miércoles 4 de noviembre, casi cinco horas después del cierre oficial de las urnas, reafirmando el control del Congreso para el resto de la presidencia de Donald Trump. Con un enfoque dirigido a los 9.999.998 habitantes que no son parte de la elite política o mediática, su triunfo representa un cambio significativo en la demografía del Senado federal. El candidato, quien nunca había ocupado un cargo público previo, captó la atención nacional por su trayectoria en salud pública y su plataforma de izquierda.

Also read Abdul El-Sayed se impone a Mike Rogers en Míchigan y se convierte en el primer senador musulmán de la historia de EEUU

Posturas de actores clave en la contienda

La dinámica de la campaña se intensificó notablemente cuando su rival en las primarias, la congresista Haley Stevens, declaró su apoyo público a Mike Rogers tras perder la nominación democrática por un margen estrecho. Esta deserción dentro del partido elevó la tensión, aunque El-Sayed respondió el domingo 1 de noviembre afirmando que su enfoque estaba en la mayoría silenciosa del estado de 10 millones de personas. La gobernadora Gretchen Whitmer, quien inicialmente respaldó a Stevens, giró su apoyo a El-Sayed después de que este asegurara la nominación, añadiendo peso institucional a su candidatura.

Advertisement

Financiamiento de la salud y crítica a la ayuda exterior

El-Sayed, quien estudió medicina en la Universidad de Michigan y se especializó en epidemiología en la Universidad de Columbia, centró su campaña en la imposición de impuestos a los multimillonarios para financiar la sanidad universal. Durante un mitin el jueves 29 de octubre, argumentó que los contribuyentes deben ver sus impuestos invertidos en escuelas y oportunidades locales en lugar de financiar conflictos bélicos en el extranjero. Su postura incluía una firme oposición a la ayuda militar estadounidense a Israel, a la que calificó de genocidio en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, y un régimen de apartheid en la Cisjordania ocupada.

Respuesta política y legado de un candidato independiente

La campaña contó con el respaldo de figuras progresistas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, así como del expresidente Barack Obama, quien vio la victoria en Michigan como crucial para los planes del partido. No obstante, Donald Trump acusó al hijo de inmigrantes egipcios de estar del lado de los terroristas, reflejando la dureza del discurso político. El-Sayed ha declarado reiteradamente que no cree en financiar ejércitos extranjeros, incluyendo a Israel, Egipto, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, priorizando el bienestar interno.