Abascal supera a Sánchez en audiencia en La Revuelta con 4,8 millones

La entrevista de Santiago Abascal con David Broncano alcanza su mayor récord de oyentes en RTVE, superando a Pedro Sánchez en La Séptima con 4,8 millones de espectadores.

La entrevista concedida por el líder de Vox, Santiago Abascal, al presentador David Broncano en el programa La Revuelta de RTVE, se ha consolidado como la emisión con mayor audiencia en la historia del formato. Este encuentro televisivo ha registrado un rendimiento espectacular, posicionándose como el acontecimiento mediático más visto del día en su franja horaria.

Récord de audiencia y datos técnicos

La entrevista de Santiago Abascal con Broncano alcanzó una audiencia media de 4.815.000 espectadores. Este dato representa una ventaja significativa de casi medio millón de espectadores frente a la visita anterior del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La emisión contó con un público pactado en el teatro Albéniz, pero fue el público desde casa quien acompañó masivamente al líder de Vox, destacando la fuerza de la captación televisiva.

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Comparativa directa con Pedro Sánchez

La visita de Pedro Sánchez a La Revuelta, realizada hace dos semanas, registró una audiencia media de 4.387.000 espectadores. En términos de espectadores únicos, la entrevista de Santiago Abascal llegó a 8.670.000 personas. Esto significa que el 18,2% de la población de España vio al menos un minuto de la emisión, según un informe elaborado por Barlovento Comunicación a partir de datos de Fifty5Blue.

Datos demográficos y perfiles de espectadores

En el baremo de espectadores únicos, la visita de Pedro Sánchez registró 7.129.000 únicos, logrando reunir en algún momento a un 15% de la población. La entrevista de Santiago Abascal con Broncano dominó las cuotas de pantalla en hombres con un 35,6%. Las principales fortalezas se encuentran en jóvenes de entre 13 y 24 años con un 50,7% y adultos de entre 25 y 44 años con un 49,6%. La edad media del espectador es de 49 años.

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Contraprogramación y La Séptima

El presidente del Gobierno contraprogramó la entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta acudiendo a la llamada de Javier Ruiz en su nuevo programa de La Séptima. Su visita elevó la medida de la recién nacida cadena, anotando un 14,2% de share y 2.160.000 de audiencia media. Se quedó lejos de los datos logrados por el líder de Vox en RTVE, más de dos millones y medio por encima.

Reacciones y contexto del encuentro

La edad media de los espectadores de Pedro Sánchez en La Séptima fue de 52 años, seguida por el 15,6% de hombres, según un informe elaborado por Dos30'. David Broncano aclaró la petición del equipo de Abascal sobre el público para la entrevista. El presentador indicó que había un cierto temor a que el habitual dificultase la conversación, lo que justifica la gestión del público en el estudio.