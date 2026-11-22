Santiago Abascal advierte en un mitin de Vox en Zaragoza de una emergencia nacional y pide concentrar el voto en echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

El líder de Vox, Santiago Abascal, advirtió durante un mitin celebrado este domingo en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza de que solo su formación crece y pidió centrar la campaña en echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Según sus palabras, los comicios del 29 de noviembre, conocidos como 29N, son unas elecciones 'anormales'.

Abascal defendió la bandera del sentido común que, a su juicio, representa Vox y advirtió de una emergencia nacional. Por su parte, el líder del PSOE apela a una 'remontada' para reeditar el Gobierno progresista tras el 29N y pide poner 'todo al rojo', con el aviso de que 'nos queda una semana'.

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Vox reclama centrar la campaña del 29N

Abascal sostuvo que su formación es la única que crece y pidió a los electores concentrar su voto en echar a Pedro Sánchez. Dejó en segundo plano sus posiciones más identitarias, que, según explicó, quedan guardadas en su corazoncito por no contar con una mayoría cualificada, como su postura sobre el Estado de las autonomías.

Durante el mitin, el dirigente de Vox afirmó que en esta última semana de campaña no pueden taparse los años de Sánchez en la Moncloa. Para ello repasó la trayectoria del presidente, desde un episodio que situó dos años antes, el del pasaje del Mercedes convertido en Peugeot.

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Entre los asuntos que enumeró figuran la condena del hermano del presidente, el presunto caso de corrupción de la esposa del presidente y la presunta trama para acabar con la jueza Beatriz Biedma. También citó el escándalo de 'José Luis Rodríguez Joyero', la condena del FGE y la decisión de apartar a Paco Salazar.

Abascal acusa al PSOE y critica al PP

Abascal acusó a Pedro Sánchez de haber entregado todo a los enemigos de España y cuestionó que el 29 de noviembre no intenten robar las elecciones, como, según él, se hizo con la ley de nietos. También criticó que se pongan urnas en los consulados.

El líder de Vox censuró al Partido Popular por sus 'nervios de mitad de campaña' y por su 'juego sucio' al apelar en los últimos días al voto útil. Abascal considera que los populares no se sienten muy cómodos hablando de prioridad nacional, remigración, bajadas fiscales o desregulación.

Pese a las críticas, Abascal se mostró conciliador y deseó que quien no esté de acuerdo con sus propuestas no tenga que votar a la mafia de Sánchez y pueda votar al Partido Popular. Afirmó además que Vox será pronto el partido votado de forma mayoritaria por homosexuales, mujeres y personas extranjeras nacionalizadas.

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Propuestas de Vox sobre impuestos, servicios y remigración

Abascal defendió bajar los impuestos y eliminar las trabas que dificultan la prosperidad de los españoles, con el argumento de que, si la economía mejora, más personas contribuyen y el Estado puede recaudar más. Sobre los servicios públicos, censuró la sanidad colapsada con listas de espera insoportables y la educación, de peor calidad que nunca.

En materia de infraestructuras, el líder de Vox describió la red ferroviaria como destruida y la red de carreteras como un auténtico riesgo. Vinculó además la situación con el apagón y los accidentes de Adamuz y Urda, y con la dana de Valencia, a la que reprochó el fanatismo climático por no haber hecho las obras que habrían impedido el desborde del barranco del Poyo en Paiporta.

Sobre la remigración, que calificó de idea que suena de narices, Abascal explicó que su primer objetivo es que vuelvan los jóvenes españoles que tuvieron que irse de España porque no tenían futuro. También reclamó que los delincuentes extranjeros cumplan sus penas en sus países de origen, en el marco de la campaña que culmina el 29 de noviembre.