Abascal: La prioridad nacional es 'de sentido común y justicia' y se implantará 'más pronto que tarde'

El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirma que la prioridad nacional cuenta con un amplio respaldo en España y critica la inacción de Juanma Moreno ante los ataques a su partido y la política energética andaluza.

Santiago Abascal , presidente de Vox , ha manifestado su firme convicción de que la implementación de la prioridad nacional es inminente, describiéndola como un concepto de sentido común y justicia ampliamente respaldado por la ciudadanía española, independientemente de su inclinación política .

En una declaración pública realizada en Vélez-Málaga, provincia de Málaga, Abascal reconoció la necesidad de un proceso legislativo extenso tanto a nivel regional como nacional, anticipando que este proceso se acelerará significativamente una vez que Vox asuma las riendas del gobierno, incluyendo una estrategia a nivel europeo. El líder de Vox ha identificado las únicas voces discordantes con respecto a esta prioridad nacional como provenientes de figuras del Partido Popular, específicamente mencionando a Juanma Moreno y a Isabel Díaz Ayuso, en regiones donde aún no se han celebrado elecciones.

Abascal, lejos de lamentar estas discrepancias, las agradece, argumentando que permiten a los votantes andaluces y madrileños tomar decisiones informadas, con un claro veredicto electoral como resultado. Subraya que la idea de la prioridad nacional goza de un amplio consenso entre los españoles, quienes consideran inaceptable la discriminación en el acceso a ayudas sociales y vivienda pública.

Abascal también ha criticado duramente la inacción de Juanma Moreno ante lo que describe como actos de acoso sistemático perpetrados contra su partido, orquestados directamente por el Ministerio de Interior liderado por Fernando Marlaska. Denuncia una violencia premeditada y organizada, ejemplificando con incidentes ocurridos en Granada y Cádiz, donde, según afirma, las autoridades protegen a quienes insultan, lanzan objetos y buscan intimidar a los simpatizantes de Vox.

Expresa su sorpresa ante la actitud de Moreno, a quien califica de hombre pacífico reacio a los conflictos, pero que, en su opinión, prefiere el silencio ante estas agresiones. Abascal cuestiona la falta de condena por parte de Moreno ante el hostigamiento de aquellos andaluces que desean escuchar las propuestas de Vox en espacios públicos, sugiriendo que este silencio implica una voluntad de silenciar a su partido.

Además, vincula esta postura con la política energética de Moreno, criticando su plan de reemplazar olivos con paneles solares, su política fiscal de altos impuestos y gasto público, su apoyo a las regularizaciones masivas de inmigrantes, su oposición a los pactos de Vox en Aragón y Extremadura, y su rechazo al principio de prioridad nacional. Finalmente, Abascal recordó el aniversario de un evento que considera trágico para España, el apagón generalizado que afectó al país, un hecho sin precedentes en la historia nacional.

Lamenta la ausencia de explicaciones o dimisiones al respecto, y denuncia la falta de medidas para evitar que situaciones similares se repitan. Critica el fanatismo climático que, según su opinión, impulsa la destrucción de olivos en favor de la instalación de placas solares, una política que considera perjudicial para la población y responsable de tragedias como la causada por la DANA.

Califica el apagón como un acto de corrupción con consecuencias fatales, mencionando el caso de Adamuz, donde el incidente provocó la muerte de 45 personas. Abascal concluye que la inacción política actual facilita la continuación de estas políticas destructivas y pone en riesgo la vida de los ciudadanos españoles. El líder de Vox reitera su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y la búsqueda de soluciones que prioricen el bienestar de los españoles





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