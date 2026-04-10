Abascal inicia la precampaña en Andalucía con ataques a Moreno y un lenguaje polémico

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha inaugurado la precampaña electoral en Andalucía con duras críticas hacia Juanma Moreno y utilizando un lenguaje polémico y con connotaciones racistas. En su discurso, Abascal acusó al PP de 'robar' el cambio de 2018 y promovió una visión conservadora de la identidad andaluza. El acto tuvo lugar en Málaga y buscó movilizar al electorado de VOX.

Santiago Abascal , líder de VOX , ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña electoral en Andalucía con declaraciones polémicas. El acto, celebrado en Málaga, estuvo marcado por un discurso agresivo y con fuertes críticas hacia el actual presidente de la Junta de Andalucía , Juanma Moreno , a quien se refirió despectivamente como 'Juanma Moruno', utilizando un término con connotaciones racistas.

Abascal acusó al líder del PP de 'solo hacer ver pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá', sugiriendo una falta de acción y de verdadero cambio en la gestión de la comunidad autónoma. En su intervención, Abascal apeló directamente a la movilización del electorado de VOX, instándolos a no dar una mayoría absoluta al PP y a apostar por su partido para que el cambio sea real. Destacó el papel crucial que jugó VOX en 2018 al propiciar el 'cambio de siglas' en Andalucía, pero lamentó que el PP, a su juicio, haya 'robado' ese cambio, implementando políticas similares a las del PSOE.\El discurso de Abascal se centró en confrontar las políticas del PP, especialmente en lo referente a la identidad y la inmigración. Criticó al PP por reivindicar 'esa patria islamista de Blas Infante', una figura clave del andalucismo, y contrapuso esta visión con la defensa de 'esa patria chica andaluza, esa patria grande española y esa Andalucía que es la de Fernando III el Santo y la de los Reyes Católicos que terminaron la Reconquista'. Esta retórica busca movilizar a un sector del electorado apelando a valores tradicionales y a una visión conservadora de la identidad andaluza y española. Además, el líder de VOX acusó a Moreno de promover una 'invasión' mediante sus políticas migratorias, equiparándolas a las de los socialistas. Esta postura, que se alinea con las habituales críticas de VOX a la inmigración, busca generar rechazo y miedo en parte de la población andaluza. El partido ha vuelto a insistir en las consecuencias negativas de la inmigración masiva, asociándola a problemas de seguridad y a la pérdida de identidad cultural.\El acto en Málaga sirvió como un claro ejemplo de la estrategia de VOX para las próximas elecciones andaluzas, basada en la polarización y la confrontación. Abascal buscó marcar distancias con el PP, presentándose como la única alternativa real para un cambio de rumbo en la región. La utilización de un lenguaje contundente y la reiteración de mensajes sobre la inmigración, la identidad y la seguridad son elementos clave de su discurso. El objetivo es movilizar a sus votantes y captar a aquellos que se sienten decepcionados con la gestión del PP. El llamamiento a no dar la mayoría absoluta al PP y a apoyar a VOX es una clara estrategia para intentar influir en la configuración del futuro gobierno andaluz. La precampaña de VOX en Andalucía se perfila, por tanto, como una campaña agresiva y centrada en polarizar el debate político, buscando aprovechar el descontento social y capitalizar el voto de aquellos que buscan un cambio radical en la política andaluza. Para no perderte la última hora y toda la actualidad, puedes seguir las noticias en el canal de WhatsApp y en el perfil de Google





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