Santiago Abascal cuestiona la transparencia electoral en el área metropolitana de Zaragoza durante la votación, vinculada al auge de los centros de datos.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cuestionado la limpieza de las elecciones en plena votación, declarando que tienen "muchos motivos para la inquietud". Su intervención se ha centrado en el área metropolitana de Zaragoza, donde se proyecta una decena de granjas de servidores. Este foco de atención coincide con un porcentaje de voto muy superior a la media aragonesa en la zona.

Concentración de servidores en La Puebla de Alfindén

Uno de esos puntos es La Puebla de Alfindén, donde van en aumento las protestas vecinales por el proyecto de ACS. Votantes en fila se han observado en el colegio electoral, situado en la céntrica Sala Miguel Fleta. El entorno de Zaragoza se ha convertido en el epicentro del 'boom' de los centros de datos a nivel nacional.

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En concreto, hay más de una decena de granjas de servidores en servicio o en proyecto en esta región. El municipio de La Puebla de Alfindén, a 15 kilómetros de la capital, es donde ACS quiere levantar un campus de centros de datos anexo a la autovía A-2. Las protestas han llegado justo antes de las elecciones de este domingo.

Actores y posiciones frente a los data centers

Corporaciones como Microsoft, Amazon, Azora, Merlin y un fondo omaní lideran esta expansión en el territorio. Microsoft proyecta tres campus en La Muela, Villamayor de Gállego y la capital. Amazon amplía su presencia en La Cartuja, El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y San Mateo de Gállego.

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Por su parte, Azora tiene otro proyecto en Villamayor y Merlin ha heredado el de Forestalia en Botorrita. Un fondo omaní busca llevar a San Mateo el proyecto que abandonó Vantage. De momento, solo funcionan los dos campus que Amazon abrió en 2022 en Villanueva y El Burgo.

Impacto real en el voto y la comunidad local

La mañana ha amanecido fresca en La Puebla de Alfindén, con una jornada electoral tranquila. El flujo de votantes es superior al de anteriores procesos electorales, según la alcaldesa, Pilar Villanueva (PP). Ella asegura que ha votado mucha gente, más que en otros años desde la Sala Miguel Fleta.

Las elecciones generales de este domingo son las primeras con los proyectos sobre la mesa en municipios como La Puebla de Alfindén. Cuenta con unos 6.400 habitantes y ahí ACS y Benbros quieren construir 150 megavatios por 1.254 millones de euros. La extrema derecha fue la más votada hace siete años con más de uno de cada cuatro sufragios.

La plataforma Stop Centros de Datos La Puebla sumó su voz el 7 de noviembre a la manifestación contra estas instalaciones. Argumentan el costo del depósito de agua, que el Ayuntamiento debe sufragar sin contrapartidas. Los promotores se ahorran en torno a 40 millones de euros por la exención de impuestos.

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Preocupaciones ambientales y consecuencias futuras

Las inquietudes vecinales incluyen el ruido, el calor y el consumo de agua y gasóleo. Según la memoria del proyecto, el campus tendrá 62 generadores diésel. José Manuel Rodríguez, de la plataforma, afirma que la información es suficiente para estar en contra.

El debate político también refleja estas tensiones en los resultados electorales. En La Muela, Vox fue la fuerza más votada en 2019 y 2023. Villanueva de Gállego sigue el mismo camino con Vox muy por encima de la media. Sin embargo, Zaragoza capital vota a Vox igual que el resto de la comunidad autónoma.